(Pocket-lint) - Nyligen tycktes rykten tyda på att Apple slopade sina planer på att föra över OLED-displayteknik till iPad-linjen till förmån för mini-LED-exklusivt på den senaste 12,9-tums iPad Pro.

Trots rapporter som pekar på att Apple expanderar mini-LED till 11-tums iPad Pro och kanske till och med en uppgraderad iPad Air under 2022, pekar skärmsexperter och insiders nu på 2023 till 2024 som året Apple i slutändan kommer att ge OLED till iPad-sannolikt börjar med 12,9-tums modellen.

Nyckeln här är Apples insisterande på att bara implementera en OLED -skärm med LTPO -teknik, som för de oinvigde är ett fint sätt att säga att den erbjuder varierande uppdateringshastigheter utan att behöva extra intern hårdvara som normalt krävs för den typen av skärmar.

Apple har redan börjat använda LTPO OLED på sin senaste iPhone 13 Pro -serie , vilket är en av de främsta anledningarna till att den levererar en så häpnadsväckande batteritid . Kärnan i det är att på grund av LTPO -skärmens inneboende variabla karaktär, när du läser text eller tittar på en stillbild, sänker enheten uppdateringsfrekvensen till ett nästan stopp - cirka 10 Hz. Men när du snabbt börjar rulla genom text kan den öka upp till 120Hz.

Detta möjliggör inte bara en mycket smidigare och snabbare upplevelse, det hjälper enormt mycket att förlänga batteriets livslängd. Säg att du strömmar en film via HBO Max på en iPhone 13. Eftersom de flesta filmer spelas in med 24 FPS matchar iPhone automatiskt bildhastigheten och uppdaterar skärmen bara 24 gånger per sekund - dvs 24Hz. På en icke-LTPO-skärm fastnar du antingen med konstant 60Hz, 90Hz eller 120Hz, beroende på tekniken.

På pappret verkar det bara logiskt för Apple att i slutändan gå mot att expandera OLED till hela iOS- och iPadOS -sortimentet (åtminstone på sina lyxnivåer) med tanke på OLED: s efterträdare - mikro -LED - är fortfarande många år bort.