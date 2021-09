Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Apple tillkännagav funktionen Center Stage vid ett evenemang i april 2021. Kamerafunktionen låter dig gå handsfree och multitaska under ett videosamtal eftersom det kommer att spåra dig och hålla dig i bilden hela tiden.

Här är allt du behöver veta om Center Stage, inklusive hur det fungerar, vad det gör och vilka enheter det är tillgängligt på.

Center Stage använder den främre 12-megapixel ultrabreda TrueDepth-kameran på kompatibla enheter, tillsammans med maskininlärningsteknik, för att känna igen en användare och hålla dem i mitten. Det betyder att när du rör dig under ett videosamtal på en kompatibel enhet, kommer funktionen Center Stage att panorera kameran automatiskt för att hålla dig i bilden.

Om andra hoppar in i videosamtalet känner Center Stage igen dem också och zoomar ut så att alla passar in i vyn - liknande den teknik som erbjuds av Facebook Portal och Amazon Echo Show 10 . Det är värt att notera att funktionen inte fungerar på husdjur, bara människor.

Kolla in Apples Spring Loaded -händelsevideo nedan. Det bör börja vid 46:11 -märket - när Center Stage -delen börjar.

Apple föreställer sig att funktionen är användbar under white-boarding-sessioner med kollegor eller familjeträffar eller, som visas i en demovideo under våren Loaded-evenemanget, den kan användas medan du lagar mat och under ett videosamtal. Tanken är, med Center Stage, dina videosamtal borde vara mer engagerande.

Nej. Apple har sagt att det kommer att fungera med tredjepartsappar som Zoom och Webex, samt FaceTime, och det finns ett API för andra appar som erbjuder kompatibilitet med funktionen.

Vid lanseringen var Center Stage exklusivt för iPad Pro 2021, eftersom enheten hade Apples då nya 12-megapixel ultrabreda TrueDepth-kamera. Apple tillkännagav iPad mini (2021) och 9: e generationen av standard -iPad under ett evenemang i september 2021, som båda har den TrueDepth -kamera som krävs för Center Stage och som båda erbjuder funktionen.

Listan över kompatibla enheter som stöder Center Stage är därför följande:

iPad Pro (2021)

iPad mini 6 (2021)

iPad (9: e generationen)

Apple har bekräftat att det inte fungerar med den tunna M1 iMac som också lanserades vid Spring Loaded -evenemanget i april 2021.

