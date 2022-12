Xbox kan planera ett stort evenemang i början av 2023

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Trots alla intressanta tillkännagivanden och nya trailers som vi fick se på 2022 års upplaga av The Game Awards var ett mycket stort namn påfallande frånvarande - Xbox.

Företaget lade inte fram några trailers, tillkännagivanden eller speluppvisningar, trots några riktigt stora kommande titlar som Starfield och Redfall som man kunde visa upp.

Detta gav upphov till spekulationer om att Xbox höll sig tyst på grund av den tumultartade utvecklingen av Activisions uppköp, men fansen var ändå besvikna. Ryktena säger dock att Xbox har ett eget evenemang planerat till början av 2023.

Den första antydan kom från Xbox:s vice ordförande för spelmarknadsföring, Aaron Greenberg, i en Tweet som du kan se nedan.

Vi har mycket planerat att visa och dela med oss av om ett otroligt spännande år 2023. Uppskattar att folk är ivriga att lära sig och se mer. Timing är alltid nyckeln, men oroa er inte, ni kommer inte att behöva vänta alltför länge på vad som kommer härnäst från oss. https://t.co/d1dca2i2Nt- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) December 9, 2022

Det kan bara handla om några pressmeddelanden som kommer att släppas i januari, men nu ryktas det om att det finns ett verkligt evenemang på gång.

Windows Central har tydligen hört rykten på denna front, även om inget exakt eller kopplat till ett datum.

Många observatörer hoppas säkert att detta stämmer, eftersom Xbox befinner sig i en konstig fas där dess hårdvara är imponerande, men där man fortsätter att misslyckas när det gäller att fylla ett helt kalenderår med högklassiga släpp.

Starfield skulle kunna markera början på den förändringen, men det är beroende av en solid lansering och försäljningsframgångar, vilket inget av dem faktiskt är garanterat.

Vi håller dock öronen öppna och håller tummarna för fler nyheter under 2023. Under tiden kan du se vilka spel som vi ser mest fram emot att få se till Xbox Series X och S under de kommande åren.

Skriva av Max Freeman-Mills.