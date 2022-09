Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - En läcka avslöjade nyligen att Microsoft testar en familjeplan för sin prenumerationstjänst Xbox Game Pass Ultimate, där utvalda Xbox Insiders kan betala en månadsavgift för upp till fem Xbox-profiler för att få tillgång till Game Pass. Den potentiella nya nivån gjorde det möjligt för fler än bara familjemedlemmar att dela medlemskap. Xbox har enligt uppgift kallat det för"Xbox Game Pass Friends and Family". Nu har det blivit officiellt med det nya systemet.

Xbox lanserar en ny Xbox Game Pass Friends & Family-plan i Irland och Colombia. Microsoftföretaget säger att den nya prenumerationsnivån kommer att göra det möjligt för Xbox Game Pass-medlemmar att dela med upp till fyra andra vänner eller familjemedlemmar.

-

Kom ihåg att Microsoft för närvarande erbjuder Xbox Game Pass eller PC Game Pass för 9,99 dollar per månad i USA. Dessa erbjuder inte flerspelarfunktioner online, men du kan uppgradera till Xbox Game Pass Ultimate för 14,99 dollar för att låsa upp Game Pass för konsol, PC, EA Play-åtkomst och Xbox Live Gold-flerspelare online. Xbox Game Pass Friends and Family inkluderar Xbox Game Pass Ultimate-förmåner för fyra andra vänner eller familjemedlemmar. Det blir fem stycken totalt.

Det kostar 49 900 COP i Colombia och 21,99 euro per månad i Irland (istället för de vanliga 12,99 euro per månad för Xbox Game Pass Ultimate). Det innebär att du kan räkna med att betala mindre än 5 euro per månad och person för att dela alla de fördelar som Xbox Game Pass Ultimate erbjuder. Det är inte heller begränsat till familjemedlemmar. Den enda begränsningen är att personerna måste läggas till i planen Friends and Family och de måste befinna sig i samma land.

Framtida länder och regioner kan komma att läggas till under de kommande månaderna, enligt Microsofts FAQ. Företaget har ännu inte meddelat pris för USA, Storbritannien eller Europa, men det kommer troligen att kosta runt 25 dollar per månad i USA.

Skriva av Maggie Tillman.