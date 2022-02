Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft har publicerat ett nytt blogginlägg som beskriver en mängd anpassningar som kommer att göras innan köpet av Activision Blizzard går igenom, för att komma före olika utredningar från tillsynsmyndigheter som förvärvet har föranlett.

Den största diskussionspunkten för spelare själva är att de har upprepat sina planer för Call of Duty, och bekräftar att den kommer att släppa serien på PlayStation inte bara medan befintliga avtal löper, utan även bortom den punkten in i framtiden.

Det indikerar till och med att det syftar till att göra samma sak för Nintendos plattformar, som inte har varit värd för en Call of Duty-släpp på flera år, långt före Switchens tid.

Det viktigaste avsnittet hittar du nedan:

"För det första har några kommentatorer frågat om vi kommer att fortsätta att göra populärt innehåll som Activisions Call of Duty tillgängligt på konkurrerande plattformar som Sonys PlayStation. Den uppenbara oro är att Microsoft skulle kunna göra denna titel tillgänglig exklusivt på Xbox-konsolen, vilket undergräver möjligheter för Sony PlayStation. användare.

För att vara tydlig kommer Microsoft att fortsätta att göra Call of Duty och andra populära Activision Blizzard-titlar tillgängliga på PlayStation under löptiden för alla befintliga avtal med Activision. Och vi har förbundit oss till Sony att vi också kommer att göra dem tillgängliga på PlayStation utöver det befintliga avtalet och in i framtiden så att Sony-fans kan fortsätta att njuta av spelen de älskar. Vi är också intresserade av att vidta liknande åtgärder för att stödja Nintendos framgångsrika plattform. Vi tror att detta är rätt sak för branschen, för spelare och för vår verksamhet."

Det här kommer att vara uppmuntrande läsning för COD-fans, som återigen kan andas lugnt, inte bara om de kommande spelen i franchisen, utan om dess långsiktiga framtid, även om vi fortfarande förväntar oss att spelare på Xbox:s plattformar får några bonusar för att spela spel på Microsofts egna system.

Du kan läsa hela blogginlägget för att få en mer detaljerad känsla för vad Microsoft planerar när det gäller dess ekosystem - det finns också en del intressanta utvecklingar kring dess planer på att tillåta externa betalningssystem i folden.

Skriva av Max Freeman-Mills.