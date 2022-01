Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft har bekräftat att Xbox One är död. Åtminstone att inga modeller är i produktion längre.

Före lanseringen av Xbox Series X och Series S sa företaget att det skulle fortsätta att tillverka Xbox One S-konsoler, även om Xbox One X och One S All-Digital Edition skulle avvecklas. Det har dock avslöjats att Xbox One S också föll i vägen.

På tal till The Verge sa den seniora chefen för Xbox-produktmarknadsföring, Cindy Walker, att den tyst upphörde med all senaste generationens produktion för mer än ett år sedan: "För att fokusera på produktionen av Xbox Series X/S stoppade vi produktionen för alla Xbox En konsol i slutet av 2020", förklarade hon.

Alla Xbox One S-maskiner som du kanske har sett sålda online eller i butik kom från kvarvarande lager.

Det är också därför det fanns få konsolerbjudanden tillgängliga under Black Friday-försäljningen förra året. Både Xbox och PlayStation erbjuder vanligtvis anständiga rabatter på sina nuvarande eller senaste generationens konsoler på Black Friday, men båda fokuserade på spel och vissa tillbehör istället 2021.

PlayStation, å andra sidan, fortsätter att tillverka PS4-konsoler i år för att kompensera för eventuell frånvaro av PlayStation 5-lager.

Skriva av Rik Henderson.