Xbox har en unik, anpassad serie X-bunt för att fira Marvels Shang-Chi

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Teamet på Xbox förstod för länge sedan att tillverkning av en begränsad upplaga eller till och med helt unika versioner av sina konsoler tenderar att gå bra med såväl vanliga spelare som samlare, och det har bara presenterat ytterligare ett intressant paket.

De anpassade Xbox Series X och och kontrollerna har utformats för att fira släppet av Marvels senaste blockbuster, Shang-Chi och The Legend of The Ten Rings, och ser perfekt ut.

Paketet kommer också att innehålla en Shang-Chi-actionfigur och en 12-månaders kod för Xbox Game Pass Ultimate, och om du undrar hur du får tag på det, är det bättre att komma i kö. Den är tillgänglig via en tävling som Xbox kör på Twitter.

Xbox + Marvel Hero -samarbetet som du har väntat på.



Följ och retweeta med #XboxShangChisweepstakes för en chans att vinna en anpassad Xbox Series X och controller inspirerad av @ShangChi och Legend of Ten Rings.



Slutar 18/9/21 klockan 20.00 PT: https://t.co/CgVPWB4jtM pic.twitter.com/3Y50tf4X1h - Xbox (@Xbox) 1 september 2021

Tävlingen pågår ett bra tag till, så du har gott om tid att komma in, och för att vara rättvis har det i alla fall känts som ett lotteri hela tiden, så varför inte lämna det till slumpen ordentligt , va?