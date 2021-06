Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Cloud Gaming med Xbox Game Pass Ultimate körs nu över iOS-enheter, inklusive iPhone och iPad.

Det kan också nu spelas på PC, Mac eller Chromebook via en webbläsare.

Chromebook hade redan åtkomst via en dedikerad Xbox Android-app, men webbläsaråtkomst kan visa sig vara enklare för vissa.

Webbläsarupplevelsen fungerar via Microsofts egen Edge-webbläsare, Chrome eller Safari (krävs på iOS). Ägare av Apple-enheter kan också skapa en webbappikon för sin hemsida för att enkelt hoppa in i Cloud Gaming med bara ett tryck.

Topp Nintendo Switch-spel 2021: Bästa Switch-spel varje spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 29 Juni 2021

Den nya åtkomsten är för närvarande i beta-form, men fungerar bra - vi testade den på en iMac via Chrome. Så länge du abonnerar på Xbox Game Pass Ultimate, måste du bara gå till Xbox.com/play .

När du är inloggad ser du hela listan med mer än 100 spel som för närvarande är tillgängliga via Cloud Gaming. Spel körs också på Xbox Series X-maskinvara på servernivå för att ge dig högre prestanda, högre bildhastigheter och snabbare laddningstider.

Spel streamas för närvarande med högst 1080p 60fps.

En Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration kostar $ 14,99 / £ 10,99 per månad och, förutom hundratals spel tillgängliga via Cloud Gaming, får du tillgång till mer än 200 spel att ladda ner på Xbox One och Xbox Series X / S, hela biblioteket med EA Play-titlar, Xbox Game Pass för PC (med mer än 200 spel för Windows), Xbox Live Gold och exklusiva rabatter och erbjudanden.

squirrel_widget_158169

Skriva av Rik Henderson.