Xbox-evenemanget "Vad är nästa för spel" tippas för kommande veckor

(Pocket-lint) - Microsoft kommer enligt uppgift att hålla ett stort spelevenemang de närmaste veckorna, före slutet av april.

Kallad "Vad är nästa för spel", det kommer naturligtvis att vara virtuellt, men kan avslöja mer om Xbox Series X / S spelplattform (snarare än själva spelen).

Det beror på att det är dags att köra före Build - företagets stora utvecklarkonferens som äger rum varje år, som förväntas starta 25 maj.

Det kommer också att vara separat för Game Stack Live, ett annat evenemang planerat till 20 april som fokuserar på spelutveckling.

Förhoppningsvis får vi en första glimt av nya funktioner som kommer till Xbox- konsoler vid evenemanget Whats Next for Gaming. De förväntas lanseras under de kommande månaderna, men vi har alltid lovat att det kommer att finnas några snygga nya talanger som våra konsoler kommer att få.

Det kommer också att finnas ytterligare dedikerade Xbox-utställningshändelser under de närmaste månaderna - kanske till och med något nära den helt digitala E3 i juni.

Det beror på att börja i mitten av juni och arrangören ESA har bekräftat att allt kommer att strömma gratis. Ingen del av det kommer tydligen att döljas bakom en betalvägg.

E3: s digitala show 2021 är ett gratis evenemang för alla deltagare. Vi är glada att fylla i alla de verkliga nyheterna för evenemanget snart. https://t.co/HzTzaQEosx - E3 (@ E3) 1 april 2021

Detta strider mot tidigare rapporter.

