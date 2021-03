Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - I slutet av förra veckan höll Xbox ett indie-spel showcase-evenemang , under vilket det meddelade 22 helt nya spel som kommer att läggas till Game Pass under de kommande månaderna.

Huvudrubriken för spelvågen, inklusive många som kommer att läggas till från första dagen av deras släpp, är kanske STALKER 2 - den efterlängtade uppföljaren till 2007: s Shadow of Chernobyl. FPS RPG från GSC Game World kommer att vara exklusivt för Windows och Xbox Series X / S, med den senare som får den på Game Pass från lanseringen.

Det är ännu inte klart när det kan vara eftersom det fortfarande verkar väldigt tidigt i utvecklingen, men det ser ganska anständigt ut, även i en trailer som släpptes i juli förra året.

Andra spel som kommer till Game Pass inkluderar Way to the Woods, Sable och Boyfriend Dungeon.

Vissa kommer till PC, moln och konsol, andra bara konsolen. Du kan se hela listan nedan.

Art of the Rally (moln och konsol)

Astria Ascending (moln och konsol)

Ryggrad (moln och konsol)

Boyfriend Dungeon (konsol och PC)

Craftopia (konsol och PC)

Dead Static Drive (konsol och dator)

Edge of Eternity (moln och konsol)

Hej granne 2 (moln och konsol)

Biblioteket i Ruina (moln och konsol)

Little Witch in the Woods (moln och konsol)

Moonglow Bay (moln och konsol)

Narita Boy (moln och konsol)

Ingen sparar världen (moln och konsol)

Omno (moln och konsol)

Kompilera om (moln, konsol och PC)

Sable (konsol och PC)

Hon drömmer någon annanstans (konsol och dator)

STALKER 2 (moln och konsol)

The Ascent (moln, konsol och PC)

Undungeon (moln, konsol och PC)

Vägen till skogen (moln och konsol)

The Wild at Heart (konsol)

Skriva av Rik Henderson.