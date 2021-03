Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft har officiellt bytt namn på sin onlineplattform från Xbox Live till Xbox Network och uppdaterar Xbox-upplevelsen för att inkludera det nya namnet, som först rapporterades av The Verge , som delade ett uttalande från Redmond som bekräftade förändringen.

"Xbox-nätverk hänvisar till den underliggande Xbox-onlinetjänsten, som uppdaterades till Microsofts serviceavtal, " sa en Microsoft-talesman. "Uppdateringen från" Xbox Live "till" Xbox-nätverk "är avsedd att skilja den underliggande tjänsten från Xbox Live Gold-medlemskap."

Microsoft kallar Xbox: s onlineplattform Xbox Live. Det inkluderar möjligheten att interagera med vänner, ladda ner spel och mer. Xbox Live Gold är en betald prenumerationstjänst som låter dig spela spel online, och dess namn går inte någonstans som en del av det här nya märkningen. Faktum är att Xbox Live Gold- medlemskap har varit en grundpelare för Xbox-spel i mer än ett decennium.

Precis som PlayStation Plus har det varit obligatoriskt för onlinespel över tre generationer av konsoler. Det kostar 9,99 dollar i månaden och ger inte bara tillgång till onlinespel utan även några gratis månatliga spel via Games With Gold. Xbox erbjuder också Xbox Live Gold-förmåner med en Xbox Game Pass Ultimate-prenumeration, som inkluderar Xbox Game Pass-åtkomst , för totalt $ 15 per månad.

Hur som helst, vissa användare på Twitter har redan märkt namnet / varumärkesförändringen på sina Xbox-konsoler. Här är ett exempel:

Dashboard hänvisar inte längre till det som Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20 mars 2021

