Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Innan Microsoft släppte Xbox Series X- och Series S- konsolerna redogjorde de för några praktiska funktioner som de skulle lägga till bakåtkompatibla spel.

Auto HDR är en - som lägger till en HDR-effekt på äldre äldre spel, till exempel Xbox 360-titlar. Quick Resume är en annan - det gör att en handfull spel kan stanna i pausläge och börja omedelbart så snart du väljer dem.

Nu har en ny teknik lagts till för att förbättra äldre titlar, och den är möjligen den mest imponerande hittills.

FPS Boost gör att vissa Xbox One-spel kan köras med förbättrade bildhastigheter, automatiskt och utan ytterligare utvecklarstöd. Det kan också tillämpas på Xbox 360 och original Xbox-spel i framtiden.

Här är en förklaring av vad det gör, kompatibla spel och hur man får det.

FPS Boost är en smart teknik som fördubblar, till och med fyrdubblar bildfrekvensen för befintliga Xbox One-spel för spel på Xbox Series X / S.

Det tillämpas på systemnivå av Xbox själv, så det kräver inte att en utvecklare ändrar eller omstarter sitt spel. Detta skiljer sig från vissa publiceringsreleaser eller spel "optimerade för Xbox Series X / S". Det är också endast tillämpligt på vissa spel som meddelas vara kompatibla.

De flesta titlar som hittills tillkännagivits kan nu köras med låsta 60 bilder per sekund - medan de ursprungligen var låsta vid 30 bilder per sekund. En, New Super Luckys Tale, får till och med en boost upp till 120 fps.

Du behöver en TV med kapacitet på 60Hz respektive 120Hz, men du behöver inte göra något i inställningarna på din Xbox för att dra nytta av det.

Ett spel som körs med FPS Boost aktiverat får en popup på skärmen när du startar det - ungefär som när Auto HDR eller Quick Resume är aktiverat.

Från och med våren kommer du att kunna slå på eller av FPS Boost (och Auto HDR) manuellt i nya kompatibilitetsalternativ på skärmen för spelhantering.

För närvarande är bara fem spel FPS Boost-aktiverade, men Xbox hoppas kunna öka detta antal kraftigt i framtiden. Du kan se vilka spel som fungerar med FPS Boost nedan.

Alla spel är låsta till 60 fps om inte annat anges.

Far Cry 4

Ny Super Luckys Tale (120 fps)

Sniper Elite 4

UFC 4

Watch Dogs 2

Två av spelen hittills - Sniper Elite 4 och New Super Luckys Tale - finns som en del av Xbox Game Pass så att du kan testa dem omedelbart om du är medlem.

Skriva av Rik Henderson.