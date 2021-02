Så här ser Xbox xCloud ut i en webbläsare

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Microsoft planerar att lansera webbläsaråtkomst till sin xCloud-speltjänst snart, först som en offentlig förhandsvisning.

De egna anställda har testat webbversionen av sin plattform för streaming av molnspel och när den är klar kan den snart lanseras för stationära och surfplattor.

Det mest uppenbara målet är iOS, med tillgång till iPhone och iPad till xCloud är något Xbox- chef Phil Spencer har lovat sedan lanseringen av tjänsten.

The Verge påstår sig ha lärt sig om planerna från sina källor, samt fått screengrabs av tjänsten som körs i en webbläsare.

Det sägs att fronten kommer att vara enkel, ungefär som den är på Android, med spelrekommendationer, möjlighet att återuppta spel du har spelat nyligen och hitta och spela någon av de tillgängliga titlarna på Xbox Game Pass Ultimate.

Som med befintlig åtkomst till xCloud (eller Cloud Gaming med Xbox Game Pass Ultimate, för att ge det hela namnet), kommer dina spara spel också att lagras i molnet. Och du kommer att kunna spara ett spel på en Xbox One eller Xbox Series X / S för att fortsätta genom streamingtjänsten - och vice versa.

Xbox Game Pass Ultimate kostar £ 10,99 per månad och inkluderar över 300 spel att ladda ner och spela på en Xbox per månad, plus tillgång till EA-biblioteket och andra fördelar. Du kan läsa mer om det här: Vad är Xbox Game Pass, vilka spel får du och hur mycket kostar det?

The Verge hävdar att den offentliga förhandsgranskningen för xCloud via en webbläsare kommer att vara tillgänglig från våren.

Skriva av Rik Henderson.