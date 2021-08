Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Varje månad kan Xbox -spelare ladda ner och spela ett urval av gratis spel som en del av en Xbox Live Gold -prenumeration.

Xbox Live Gold är dock mer än bara gratisspel. Det ger också Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One X , Xbox One S och till och med ursprungliga Xbox One -ägare chansen att spela multiplayer -spel online och rabatter på många digitala spel i Xbox Store.

Medlemskap i Storbritannien kostar vanligtvis 17,99 £ för tre månader eller 49,99 £ för ett helt års medlemskap när det betalas i förskott. Alternativt kan du välja att betala varje månad för £ 6,99 i månaden.

Enligt vår mening är det bästa sättet att prenumerera genom Xbox Game Pass Ultimate. För bara £ 10,99 per månad får du Xbox Live Gold -medlemskap, Xbox Game Pass med tillgång till över 300 spel att ladda ner och spela, EA Play , Cloud Gaming med Xbox Game Pass Ultimate , plus Xbox Game Pass för PC med mer än 200 Windows 10 titlar.

Tillgänglig 1 till 30 september 2021

Detta är ett av de bättre Warhammer -spelen som har dykt upp genom åren. Det är en isometrisk action-RPG med fyra teckenklasser att spela som, plus samspel med fyra spelare antingen online eller lokalt.

Tillgänglig 16 september till 15 oktober 2021

Ett kraftigt stiliserat 3D-actionäventyr, Mulaka kan ha förbisetts vid den ursprungliga utgåvan. Nu blir det lite mer välförtjänt tid i rampljuset.

Tillgänglig 1 till 15 september 2021

Zone of Enders och dess uppföljare, Zone of Enders: The 2nd Runner gjordes om för denna HD -utgåva. Space/sci-fi-kampspelen producerades båda av Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding).

Tillgänglig 16 till 30 september 2021

Ett av SNKs finaste 2D -kampspel. Nog sagt.

Zone of the Enders HD Collection och Samurai Shodown är Xbox 360 -spel, tillgängliga genom bakåtkompatibilitet . De är också tillgängliga för Xbox 360 -ägare med Xbox Live Gold.

Av förra månadens gratisspel kommer Yooka-Laylee fortfarande att finnas tillgänglig för nedladdning fram till 15 september 2021.