Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Så du har lyckats få tag på en Xbox Series X , Series S eller Xbox One och vill få ut mesta möjliga av det. Du har kommit till rätt ställe.

Vi har sammanställt en praktisk lista med tips och tricks som hjälper dig att vänja dig vid din nya Xbox, oavsett om det är nuvarande eller nästa generation.

Lyckligtvis är det samma systemprogramvara för varje Xbox i uppställningen, med bara några justeringar här och där, så följande borde hjälpa.

Om du uppgraderar från en Xbox One S eller Xbox One X till en Series X eller Series S kan du helt enkelt ta bort Xbox One och använda exakt samma kablar för den nya konsolen.

Om du byter ut en original Xbox One måste du dock byta ut strömkabeln eftersom den äldre maskinen använde en extern strömkälla. Du kan också behöva byta HDMI-kabel om din är särskilt gammal. Det är bäst att se till att HDMI-kabeln är klassad för HDMI 2.1 åtminstone eftersom den kan sända upp till 4K 120Hz och HDR-signaler.

Även om du gärna kan använda Xbox One eller Xbox Series X / S på en 1080p Full HD-tv, kommer du definitivt att få bästa prestanda från att ansluta din konsol till en 4K HDR-TV.

Även Xbox One S kan spela upp 4K HDR-video, om inte spel i sig.

Men även om du har en 4K HDR-TV måste du fortfarande se till att HDR är aktiverad för den HDMI-port du planerar att använda med Xbox. Många TV-tillverkare, av skäl som är mest kända för sig själva, skickar sina HDR-TV-apparater med HDR inaktiverade i varje port.

Du hittar ett alternativ i din respektive TV: s inställningar (se din manual) för att aktivera HDR. På en modern LG-TV med webOS är den till exempel i de allmänna inställningarna, listade som HDMI Ultra HD Deep Color, där du kan slå på HDR för var och en av de tillgängliga HDMI-portarna. Endast med dessa aktiverade får du HDR10 och / eller Dolby Vision på spel och video.

Om du har ett Dolby Atmos-surroundsystem eller soundbar måste du ladda ner en app för att säkerställa att filmer som stöds matar ut rätt ljudkanaler. Ladda ner Dolby Access-appen och följ installationsanvisningarna. Det är faktiskt ganska enkelt.

Om du vill uppleva Dolby Atmos via hörlurar måste du betala en engångsavgift på cirka £ 14. Appen är gratis om du bara använder anslutna Dolby Atmos-högtalare eller förstärkare.

Förutom HDR10 kan varje Xbox visa Dolby Vision - ett alternativt HDR-format som vissa tror är bättre. Det fungerar bara för att stödja TV-apparater och med Netflix för närvarande. Men om din TV är kompatibel ( du kan se en lista här ) är allt du behöver göra att gå till Inställningar, sedan Visa och ljud, Videoutgång, Videolägen och klicka på Tillåt Dolby Vision.

Du behöver också en Premium Netflix-prenumeration för att få åtkomst till Dolby Vision-versioner av program och filmer. Det kostar £ 13,99 per månad.

Xbox Series X levereras med 1 TB lagringsutrymme, men med tanke på att vissa förbättrade spel kan vara över 100 GB stycket kan det snart fyllas. Och med tanke på att Xbox Series S och Xbox One S bara levereras med 512 GB, hittar du ännu färre spel som kan laddas ner och lagras lokalt.

Lyckligtvis kan du utöka lagringen helt enkelt genom att ansluta en extern USB 3.0-hårddisk till en av de tre medföljande USB-portarna.

Du kan ta reda på exakt hur du gör det i vår praktiska guide: hur du uppgraderar din Xbox-lagring med 2 TB och mer . När den har lagts till kan den externa enheten ställas in som den primära platsen för att lagra spel och till och med anslutas till andra Xbox-konsoler, till exempel en väns, för att fortsätta spela någon installerad titel - så länge du är inloggad på din egen profil.

Det finns dock försiktigheter med detta. Först kan endast Xbox One, Xbox 360 eller original Xbox-spel lagras på en extern USB-enhet ansluten till en Xbox Series X / S. Och för det andra kan de laddas långsammare än när de lagras på den interna SSD / HDD.

Xbox Series X / S-ägare kan också utöka lagringsutrymmet med det officiella Seagate Storage Expansion Card , men det är ganska dyrt.

squirrel_widget_3659696

Om du vill spela onlinespel måste du prenumerera på Xbox Live Gold. Men förutom att du ger dig möjlighet att spela mot miljoner andra spelare via internet, ger det dig också gratis spel varje månad. Och de kommer att vara tillgängliga för dig så länge du fortsätter att prenumerera.

Xbox Live Gold kostar £ 6,99 per månad, £ 17,99 i tre månader eller £ 49,99 för ett helt år om du betalar i förskott.

squirrel_widget_160866

Xbox Live Gold-medlemmar får också stora rabatter på spel, roteras varje månad. Och under stora försäljningsperioder, som Black Friday och efter jul, är erbjudanden ofta mycket billigare för abonnenter.

Xbox Game Pass är ett annat fantastiskt sätt att få tillgång till en stack med spel till en relativt liten månadsavgift. Om du är ny på Xbox kan du överväga att ta ett Xbox Game Pass-abonnemang eftersom det erbjuder mer än 200 Xbox Series X / S, Xbox One, Xbox 360 och original Xbox-spel att ladda ner och spela så ofta du vill. Tänk på det som Netflix för Xbox-spel, till samma pris 7,99 £ per månad .

Det finns också en högre nivå för Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate kostar £ 10,99 per månad och lägger till en massa extra fördelar, inklusive Xbox Live Gold, EA Play och Xbox Game Pass för PC ovanpå alla spel som finns med standard Game Pass.

squirrel_widget_158169

Precis som med Xbox One är Xbox Series X och Series S kompatibla med en ständigt växande lista med bakåtkompatibla Xbox 360 och originella Xbox-spel. Om du har någon på den officiella listan ( som du hittar här ) kan du slå upp skivan i enheten (endast på Xbox Series X) och spela upp dem som om de har sitt ursprungliga konsolformat. Alternativt kan du bara ladda ner dina digitala spel igen om du köpte dem från Xbox-butiken online.

Xbox Series X / S-ägare kan också spela alla Xbox One-spel med mycket få undantag.

Eftersom Xbox har gjort alla tillbehör bakåt och framåt kompatibla kan du använda dina gamla Xbox One generation 1 och 2 trådlösa kontroller på Xbox Series X / S. Du kan också använda din trådlösa Xbox Series X / S-kontroller med en äldre Xbox One.

För att synkronisera styrenheten är allt du behöver göra att trycka på den lilla knappknappen på kontrollens ovansida, bredvid vänster stötfångare. Xbox-symbolen bör börja blinka snabbare än vanligt.

Det kommer också att finnas en liknande liten knapp på framsidan av din konsol. Håll det tills Xbox-knappen på konsolen blinkar på samma sätt och snart synkroniseras båda. Du ska nu kunna använda styrenheten med konsolen.

Obs! När styrenheten en gång har synkroniserats med den fungerar den uteslutande med den tills du synkroniserar den med en annan Xbox.

squirrel_widget_3664206