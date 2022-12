Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Den nuvarande konsolgenerationen må ha lyft spelandet till en ny nivå, men tack vare Microsofts beslut att låta Xbox Series X och S ingå i samma ekosystem som Xbox One är de alla kompatibla med samma tillbehör.

Det inkluderar externa hårddiskar för att lagra stora spelsamlingar.

Det finns vissa förbehåll, särskilt med de nyare maskinerna, men om du vill lagra 10-tals (till och med hundratals) Xbox One-spel och/eller bakåtkompatibla spel på din nya eller gamla konsol utan att behöva ladda ner dem på nytt varje gång, kan du göra det på en USB 3.0-enhet (eller högre).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dessutom kan du, exklusivt för Xbox Series X/S, även använda ett officiellt Seagate Storage Expansion Card för att utöka den interna lagringskapaciteten.

Så här gör du för att göra båda sakerna.

Innan vi börjar är det värt att notera att en Xbox One använder en extern enhet på exakt samma sätt som den interna enheten, så det är en idealisk lösning och kan avsevärt förbättra mängden spel du kan lagra samtidigt.

Xbox Series X och S kan bara spela nästa generations spel från sina interna enheter (eller Storage Expansion Card), men kan spela Xbox One-, Xbox 360- och original Xbox-spel från ett USB-alternativ (även med snabbåterupptagning aktiverad), så det kan vara så att du lägger alla dina bakåtkompatibla spel på en extern enhet och reserverar din interna SDD för X/S-spel i originalversionen.

Att välja en enhet

Om du har en Xbox Series X eller Xbox Series S kan du välja ett Seagate Storage Expansion Card som kan anslutas till baksidan av någon av nästa generations maskiner.

Det finns i storlekarna 512 GB, 1 TB och 2 TB men är ganska dyrt. Det fungerar dock exakt på samma sätt som det interna lagringsutrymmet och är den enda expansionen som möjliggör alla next-gen-funktioner och laddningstider som båda maskinerna kan skryta med.

squirrel_widget_3659696

Alternativt kan du använda en extern enhet så länge den är USB 3.0-aktiverad eller högre (du kan faktiskt använda upp till tre stycken, en för varje USB-port på Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S eller Xbox Series X). Kom dock ihåg, som vi har sagt ovan, att spel med optimeringar för Xbox Series X och S inte kan spelas från en USB-enhet, så det här är endast en lösning för Xbox One och andra bakåtkompatibla spel.

Om du är nöjd med detta finns det gott om externa enheter att välja mellan. Vi valde en Seagate Game Drive på 2 TB som är utformad speciellt för Xbox. Den har USB 3.0, kräver ingen extern strömkälla så den tar inte upp ett extra uttag under vårt AV-skåp, och dess Xbox-prydda fasad gör att den passar bra.

squirrel_widget_3519867

Alternativt kan du också skaffa en Xbox-utgåva eller standardversion av WD_Black P10 Game Drive. Den är speciellt utformad för spel, med en robust konstruktion och lagring på upp till 5 TB för drygt 140 pund, så det är något av ett fynd för den mängden kapacitet.

Du kan till och med betala lite mer och välja en enhet med 7200 RPM i stället (Seagate Game Drive har 5400 RPM) eller till och med en extern USB-driven SSD, men vi har valt bekvämlighet, inget buller och pris.

Observera dock att en extern SSD från en tredje part kan ge snabbare laddningstider, men den kommer inte att bete sig på samma sätt som det officiella Storage Expansion Card.

Uppställning

Vi har inkluderat bilder på hur man ställer in en extern enhet med Xbox One, men det är identiskt på Xbox Series X/S.

När du väl har din enhet till hands är konfigurationen enkel. Anslut den till en av de tre USB-portarna när din Xbox är på. Ett meddelande kommer att dyka upp på skärmen för att visa att den känner igen att enheten har anslutits.

Du kan antingen gå till inställningarna genom att interagera med popup-fönstret eller gå dit manuellt och gå in i "System"-inställningarna.

Det är veckan för hemsäkerhet på Pocket-lint Förbi Britta O'Boyle · 8 Augusti 2022 Det är veckan för hemsäkerhet hela den här veckan på Pocket-lint. Här är vad du kan se fram emot.

Där kommer du att se ikonen "Lagringsenheter". Välj den och på nästa sida visas din befintliga externa hårddisk tillsammans med den nya hårddisken.

Med största sannolikhet måste enheten formateras innan den kan användas för något annat än lagring av video-, bild- och musikfiler, särskilt om den kommer direkt från förpackningen. Xbox måste göra det själv. Välj därför den nya enheten och bläddra ner till alternativet "Format". Välj "Format storage device" (formatera lagringsenhet) och en ny skärm öppnas med ett tangentbord där du kan välja enhetens namn.

Vi behöll standardnamnet "External" och valde att installera nya spel och appar på den nya enheten när vi blev tillfrågade.

Att formatera enheten tar inte mer än fem eller sex sekunder och du är redo att börja.

På skärmen Mina spel och appar ser du nu att hela det tillgängliga lagringsutrymmet, både internt och externt, ackumuleras i en statistik.

Vi rekommenderar också att du stänger av din Xbox One/Series X/S helt och hållet och startar om. Det gjorde vi och enheten fungerade mycket bra direkt efteråt.

Flyttning av spel och prestanda

Naturligtvis är prestandaskillnaden mellan en extern enhet och SSD-enheten inuti Xbox Series X/S betydande.

När det gäller Xbox One-modellerna fann vi dock i våra tester ingen märkbar skillnad i laddningshastigheterna generellt sett.

Att flytta spel mellan enheter på konsolerna beror på de olika teknikerna - det går självklart mycket snabbare på next-gen. Men att flytta omkring 60 GB på Xbox One X till en extern enhet tog totalt sett drygt 40 minuter.

En fördel med att flytta spel från den interna till den externa hårddisken är att du kommer att kunna spela dina nedladdade titlar på en väns Xbox One eller Series X/S genom att bara ansluta hårddisken till hans eller hennes konsol och logga in på din profil. Du behöver då inte hämta ner alla spel du vill spela på nytt.

Samma sak gäller om du vill flytta dina egna spel från Xbox One till Series X/S.

Skriva av Rik Henderson.