Hogwarts Legacy kommer i september?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det efterlängtade Harry Potter RPG, Hogwarts Legacy , har haft ett släppfönster för 2022 fast på sig ett litet tag nu, men en osannolik källa kan just ha minskat den tidslinjen för oss.

Harry Potter-webbplatsen The Rowling Library har fått bekräftelse på ett publiceringsdatum den 6 september 2022 för "The Art and Making of Hogwarts Legacy", en följeslagare som de som kommer ut med så många stora spel nuförtiden.

Det är ett datum som stämmer väl överens med de senaste ryktena om spelet, som försenades till 2022 av dess utgivare Warner Bros. efter att det stod klart att det inte skulle komma ut i naturen 2021.

Warner Bros. har inte tillhandahållit några mer detaljer än så, utöver att upprepa 2022-fönstret i några få versioner, så det är logiskt att det kan vara ett datum senare på året som gör att spelet äntligen kommer.

Naturligtvis tillade The Rowling Library att "även om det inte är bekräftat, kan detta publiceringsdatum vara relaterat till videospelets releasedatum, vilket fortfarande är okänt." Det understryker det faktum att tills Warner Bros. eller utveckla Avalanche gör ett offentligt tillkännagivande är detta fortfarande gissningar.

Vi måste alltså vänta på någon officiell linje, men det är glädjande att höra att det kan finnas ett mer exakt datum på gång för ett tillkännagivande snart.

Skriva av Max Freeman-Mills.