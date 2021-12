Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Warner Bros och Epic Games har gått samman för en demo av Unreal Engine 5 som kan blåsa av dina strumpor senare i veckan - speciellt om du är ett fan av The Matrix.

The Matrix Awakens är en interaktiv upplevelse som kommer tillPlayStation 5 och Xbox Series X /S designad för att visa upp UE5 på ett spektakulärt sätt.

Med Keanu Reeves och Carrie-Anne Moss i huvudrollerna – som också återupptar sina roller som Neo respektive Trinity i The Matrix Resurrections ut senare denna månad – har demot också gjorts i samarbete med regissören Lana Wachowski.

Det är tillgängligt för förnedladdning på PlayStation- och Xbox-butikerna nu, med ett livedatum som tippas sammanfalla med The Game Awards 2021 på torsdag (tidig fredag morgon i Storbritannien).

"The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience skapades av medlemmar av det ursprungliga filmteamet inklusive Lana Wachowski tillsammans med Epic Games och partners, och är en vild resa in i det verklighetsböjande universum The Matrix som innehåller framträdanden av Keanu Reeves och Carrie- Anne Moss", står det vidare i demots beskrivning.

"Gör dig redo för en inblick i framtiden för interaktivt berättande och underhållning med UE5 i denna kostnadsfria, gränsdragande filmiska och tekniska demo i realtid."