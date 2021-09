Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - DC Comics har meddelat sin andra årliga kongress för virtuella fans, DC FanDome.

Inte bara kommer du att kunna hinna med vad som händer i serietidningar och kommande filmer för 2021 och därefter, det kommer att vara värd för uppdateringar om Gotham Knights och Suicide Squad: Kill Justice League -spelen.

Heldagsevenemanget kommer att äga rum i oktober, så här är detaljerna om hur du tittar på paneler och tillkännagivanden online, plus några saker att förvänta dig.

DC FanDome äger rum lördagen den 16 oktober 2021. Det börjar klockan 10:00 PDT och även om vi ännu inte vet hur länge det kommer att pågå, varade evenemanget (-erna) förra året i 24 timmar per styck.

Här är starttiderna för din region:

Västkusten USA: 10:00 PDT

East Coast USA: 13:00 EDT

Storbritannien: 18.00 BST

Centraleuropa: 19.00 CEST

DC kommer att vara värd för hela FanDome online, för att ses i en webbläsare på PC, Mac eller mobil (eller via en smart -tv -webbläsare). Gå bara till sin dedikerade DC FanDome -webbplats .

Du måste registrera dig, men kan sedan se allt gratis.

I år kommer den också att finnas tillgänglig på Twitch, YouTube, Facebook och Twitter.

Det kommer att finnas många montrar och paneler i hela FanDome, inklusive en ny trailer för The Batman - Matt Reeves kommande omstart med Robert Pattinson som Bruce Wayne/Batman.

Filmfans kommer också att titta på de första filmerna av Black Adam, med Dwayne "The Rock" Johnson i huvudrollen, plus en "smygtitt" på The Flash.

Spelare kommer att bjudas på stora avslöjanden för Gotham Knights och Suicide Squad: Kill the Justice Lague - det senaste spelet från Arkham -seriens utvecklare, Rocksteady.

Det kommer också att finnas detaljer om en mängd serietidningar för de största DC -hjältarna, plus uppdateringar om tv -program och animeringar.