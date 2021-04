Vilken ordning ska du spela Batman Arkham-spelen?

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det har varit många Batman- spel genom åren - från de färgglada exploateringarna inspirerade av den animerade serien till Telltale-äventyren som gav liv i serietidningarna.

En serie har dock stått högt över de andra, erkänd av många som verkligen fångar Batmans hjärta och själ. Det har till och med med rätta erkänts som den bästa superhjältserien att starta.

Vi hänvisar naturligtvis till Batman: Arkham-spelen, som har prydt våra konsoler, datorer, telefoner, surfplattor och till och med VR-headset under den bästa delen av 11 år. Och med ett nytt kapitel på väg, ryktas det om att kallas antingen Batman: Gotham Knights eller Batman Arkham: Court of Owls , vilken bättre tid att besöka dem än just nu?

Ännu bättre, varför inte besöka dem i ordning - inte enligt deras släppdatum, utan genom att följa berättelsens tidslinje?

Här har vi lagt Arkham-spelen i ordning efter vad du ska spela först om du vill följa historien hittills ...

Format: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

PC, PS3, Xbox 360, Wii U Släppt: 2013

Ursprungligen släppt efter Arkham City, placerar Origins dig i Bat-stövlarna för en ung Bruce Wayne när han kämpar med många mördare för att döda honom, plus Black Mask som fungerar som huvudskurken i spelet. Åh, och det innehåller också detta universums Batman som möter den mystiska Jokern för första gången.

Spelet utvecklades av WB Games Montréal snarare än Rocksteady, så det gick inte att matcha de standarder som fastställts av den mer erkända "Arkham-trilogin". Det är dock fortfarande ett anständigt äventyr och är ett bra ställe att börja.

Format: iOS, Android

iOS, Android Släppt: 2013

Den mobila versionen av Arkham Origins följer faktiskt handlingen i huvudspelet, men dämpar i huvudsak berättelseelementen och fokuserar på slagsmål mellan Batman och några av de främsta fienderna.

En serie svep och kranar hjälper dig genom striderna, och det handlar om det. Du kan ändå inte längre ladda ner den nuförtiden.

Format: Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U

Vita, 3DS, PC, PS3, Xbox 360, Wii U Släppt: 2013

Blackgate var ursprungligen designad för handhållna plattformar - Vita och 3DS - så bytte spelet till en 2.5D-stridighet / plattformsspelare som faktiskt gör ett bra jobb med att översätta några av stridsrörelserna för ett enklare format.

Det sätts efter händelserna i Origins själv, med Batman som återbesöker Blackgate-fängelset.

Format: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Släppt: 2009

Detta är spelet som effektivt startade hela shebangen. Baserat helt inom Arkham Asylums murar, efter att de flesta fångar har rymt sina celler och tagit över, var spelet (och är det fortfarande) en idealisk motgift mot alla de färgglada superhjälteäventyren som kom tidigare.

Det som sticker ut mest, bortsett från det utmärkta, fritt flödande stridsystemet, är att alla krokar är fyllda med samlarföremål och hemligheter - så att spelet varar längre än bara historien. Det är nu en del av ett Return to Arkham-paket - remastered och tweaked för den nuvarande generationens konsoler.

Format: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U Släppt: 2011

Batman: Arkham City finns också i paketet Return to Arkham, utan tvekan det bästa av gänget. Det byter handlingen från Asylums begränsade läge till gatorna i Arkham City - en del av Gotham City inhägnad och utsåg en superfängelse.

Uppföljarens mer öppna världskaraktär ger några fantastiska stunder, inte minst förmågan att glida runt i ett enormt landskap och svepa ner på brottslingarna nedan.

Format: iOS, Android

iOS, Android Släppt: 2011

Tyvärr, som den mobila versionen av Origins, kan du inte längre få tag på Arkham City Lockdown på iTunes eller Google Play.

När du kunde presenterade det igen mer av en beat-em-up, med svep och kranar som behövs för att skicka fiender. Det var faktiskt halvt anständigt men kommer för evigt att gå förlorat för annalerna från Batman lore, verkar det.

Format: PSVR, Vive, Oculus

PSVR, Vive, Oculus Släppt: 2016

Ett av de första riktigt fantastiska virtuella verklighetsspelen, om än ganska kort, Batman: Arkham VR är enligt uppgift snart efter händelserna i Arkham City, där Robin och Nightwing har försvunnit.

Dess smarta användning av detektivmekaniken från de viktigaste spelen gör det till en glädje att spela, men det är bara för oss att helt enkelt vara på väg att ta på sig fladderkåpan.

squirrel_widget_175990

Format: PC, PS4, Xbox One

PC, PS4, Xbox One Släppt: 2015

Arkham Knight är den första i serien som ger dig nycklarna till Batmobile - vilket är lika bra som de viktigaste öarna i Gotham City nu är ditt spelplan och du måste resa mellan dem när spelet fortskrider.

Combat är ännu mer nere och smutsigare än någonsin tidigare, den här gången med extra karaktärer som kan tagga in och ut, och det finns så många bonusar och samlarföremål att det är osannolikt att du hittar dem alla vid första genomspelningen.

Format: iOS, Android

iOS, Android Släppt: 2016

Underworld är ett annat mobilt enda spel som slutade avvecklas. Sagt att ha ägt rum under / strax efter händelserna i Arkham Knight, satte det dig i skurkens skor den här gången och gav dig uppdraget att bli Gothams kingpin.

Multiplayer-realtidsstrategispelet tände dock klart inte världen.

Format: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Släppt: 2021?

Warner tillkännager ett nytt spel i serien under DC FanDome online-evenemang lördag 23 augusti, vilket vi spekulerar kommer att vara för nästa generations maskiner samt nuvarande konsoler och PC.

Ryktas om att kallas antingen Batman Arkham: Court of Owls eller Batman: Gotham Knights, det utvecklas av WB Games Montréal, vilket vi hoppas har lärt oss av misstagen gjorda med Arkham Origins (ovan).

Inte mycket annat är känt om det för närvarande, även om online-läckor antyder att det kommer att fokuseras kring den fantastiska brottsgruppen Court of Owls - därav namnet. Skapad av Scott Snyder och Greg Capullo, representerar gruppen en av de bästa serietidningarna i modern tid.

Skriva av Rik Henderson. Redigering av Adrian Willings.