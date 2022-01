Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ubisoft har meddelat att dess Ubisoft+-spelprenumerationstjänst kommer att komma till Xbox i framtiden.

Den är för närvarande tillgänglig på PC och Stadia och erbjuder över 100 Ubisofts bakkataloger och nya spel, plus DLC och föremål i spelet för en månadsavgift.

Så vad kan Xbox-spelare förvänta sig och vad erbjuder det PC- och Stadia-användare som funderar på att betala för medlemskap. Läs vidare.

Ubisoft+ är den franska spelutgivarens egen prenumerationstjänst som fungerar på liknande sätt som Xbox Game Pass eller EA Play .

Det ger tillgång till mer än 100 PC-spel (och Stadia-motsvarigheter) för en enda månadsavgift.

Dessa inkluderar nya titlar och arkivtitlar, plus en mängd belöningar i spelet och nedladdningsbart innehåll. Till exempel kan du för närvarande spela de senaste versionerna av Far Cry 6, Riders Republic och Assassin's Creed Valhalla, medan Rainbow Six Extraction kommer att finnas tillgänglig dag ett – 20 januari 2022.

Många äldre titlar inkluderar originalet Far Cry, Assassin's Creed och Beyond Good and Evil.

Alla spel laddas ner och spelas lokalt på din PC, även om en andra betalningsnivå lägger till Stadia-stöd också, vilket gör att en handfull av spelen kan spelas över molnet på alla enheter som har tillgång till Googles tjänst.

Även om det inte finns något specifikt datum än så kommer Ubisoft+ att läggas till Xbox "i framtiden".

Det finns två månatliga medlemsnivåer för Ubisoft+.

PC-åtkomst kostar endast £12,99 / $14,99 / €14,99 per månad och inkluderar hela biblioteket med spel, nya titlar när de släpps, DLC och objekt i spelet som endast kan spelas på ett PC-system.

En fleråtkomstplan kostar £14,99 / $17,99 / €17,99 per månad och lägger till Stadia-stöd. Ett urval av det övergripande spelbiblioteket kan därför spelas över molnet istället för att behöva ladda ner och installera dem först.

Det har ännu inte bekräftats om Ubisoft+ kommer att läggas till Xbox Game Pass Ultimate när det kommer till Xbox One och Xbox Series X/S (som EA Play), eller om det kommer att vara tillgängligt som en fristående tjänst.

Det finns inga uppgifter om huruvida den kommer att läggas till PlayStation.

Ubisoft+ är till stor del globalt. Cirka 100 länder omfattas av tjänsten.

Du kan se en fullständig lista över regioner här .

För att ta reda på mer om Ubisoft+ och hur du prenumererar, gå hit .