Ubisoft arbetar med en nyinspelning av Splinter Cell

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Splinter Cell är på väg tillbaka - den hyllade stealth-spelserien återupplivas av Ubisoft i form av en remake, förmodligen av det första spelet. Det betyder att spelare med största sannolikhet kommer att kliva in i superspionen Sam Fishers skor.

Ubisoft tog en lite konstig väg för att bekräfta spelets utveckling också, i form av uppmuntran till massorna att söka olika jobb som det har öppna på projektet, och det låter som att det kanske inte är för långt i utvecklingen än.

Tredje Echelon stand by....



En Splinter Cell-remake pågår hos @UbisoftToronto . Lär dig mer om projektet och hur du kan gå med i teamet: https://t.co/XOeGAfS7ac pic.twitter.com/9gqZEJ9OyJ — Ubisoft (@Ubisoft) 15 december 2021

Den passade också på att visa upp serien från dess ödmjukare början, för att ge nykomlingar och de med nostalgi en chans att återigen uppskatta vilken viktig uppsättning spel Splinter Cell-serien har varit.

Ett nytt spel i franchisen har ryktats under en tid, men det är väldigt mycket nyheter att spelet kommer att bli en remake, och det betyder att det kommer som en del av lite av ett mönster av stora franchiseföretag som nyligen fått nyinspelningar, med t.ex. Star Wars: Knights of the Old Republic och Dead Space får redan nu spott-and-polish-uppgraderingsbehandlingen.

Ubisoft har bekräftat att det kommer att byggas igen från grunden, på sin senaste interna spelmotor Snowdrop, och att det inte kommer att revolutionera det ursprungliga konceptet genom att konvertera det till ett spel med öppen värld eller något liknande, vilket är lovande för puristerna. Vi kan dock ha ett tag kvar tills vi ser något väsentligt från projektet på spelfronten, så vi kommer att hålla öronen mot marken.