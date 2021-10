Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ubisoft tillkännagav en mängd spelförseningar, inklusive bakslag för den efterlängtade remaken av Prince of Persia: Sands of Time, såväl som det kommande free-to-play-skyttet The Division Heartland.

Båda kommer nu tydligen att släppas under räkenskapsåret som slutar i mars 2023, vilket faktiskt fortfarande är ett ganska stort fönster som kan se dem släppas i början av 2022 eller ett år efter det, beroende på hur det går.

Prince of Persia-remaken är ett projekt som redan har varit föremål för många förseningar internt, enligt olika rapporter, och som läckte konsekvent innan det så småningom avslöjades förra året. Det var ursprungligen meningen att den skulle ha kommit ut i januari, så den har helt klart drabbats av några fartgupp på vägen.

Division Heartland tillkännagavs under tiden i maj men hade ännu inte ett fast releasefönster. Genom att ta skjutningen av The Division och flytta över det till ett free-to-play-system, kan det vara ett ganska stort spel från Ubisoft att ta del av free-to-play-marknaden.

Men det behöver helt klart lite mer tid i ugnen, och med Ghost Recon Frontline som också kommer som ett gratis-att-spela-alternativ, och nyligen drabbats av en fördröjning, kan det göra 2022 till ett ganska stort år för utgivaren.