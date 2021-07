Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Det fanns inte mycket utrymme mellan att Ubisoft retade att det var på väg att avslöja sitt nästa stora spel i Tom Clancy-linjen och det spelet blev faktiskt avslöjat, så nu vet vi att XDefiant är på väg.

Det är gratis att spela FPS som samlar fraktioner från olika Tom Clancy-spel som The Division, Rainbow Six och mer för att erbjuda klassbaserad strid som ser ut som en Call of Duty-konkurrent.

Det finns massor av gameplay som nu cirkulerar av XDefiant i rörelse, och det ser ut som en snabb tempo-shooter, med Ubisoft som tydligt hoppas att det att vara gratis att spela hjälper det att locka en tjock användarbas när den släpps.

Det är ett 6v6-spel, på snäva kartor, och varje spelare har befogenheter att anropa i stil med Overwatch eller Valorant, tillsammans med det täta skottet och det realistiska vapnet. Allt ser ganska solid ut, även om den verkliga utmaningen kommer att stå ut på en marknad som redan domineras av sådana som Call of Duty, med ett stort Battlefield-spel precis runt hörnet.

Även om det är gratis bör det hjälpa, är det också värt att komma ihåg att Ubisoft spelade samma hand med Hyper Scape, dess stora kampkungliga hopp som lanserades för ungefär ett år sedan men sedan dess har fallit i relativ dunkel jämfört med stora hitters som Fortnite och Warzone. Det blir intressant att se om XDefiant kan undvika samma öde.

Oavsett kan du registrera dig nu på spelets webbplats för att delta i ett tidigt offentligt test den 5 augusti, så det är ett fantastiskt tillfälle att prova själv. Vi har inte ett fullständigt släppdatum ännu, men dessa tester visar att det inte är för långt borta.