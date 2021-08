Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Far Cry -serien har utvecklats till en av de mest populära sandlådeskyttfranchisen någonsin, och det är ett stort fan av att hoppa runt i världen mellan poster. Far Cry 6 har tillkännagivits och presenterats, och saker ser förutsägbart explosiva ut.

Vi har alla viktiga detaljer för dig här, inklusive detaljer om dess släppdatum, trailers och spelinformation, så fortsätt läsa för att få reda på allt du behöver veta.

Vi fick en första trailer för Far Cry 6 under Ubisofts Forward -evenemang i juli 2020, och det är en rejäl filmisk titt på vad vi antar kommer att vara spelets främsta antagonist och hans intressanta inställning till faderskap och föräldraskap.

Vid den tiden hoppades vi på att det inte skulle dröja för länge innan vi fick se lite spel och fick ett skisserat utgivningsdatum för februari 2021, vilket vi uppenbarligen sedan länge har gått förbi. Med tanke på tidpunkten för COVID-19-pandemin och tillhörande ändringar hemifrån och hem, är det ingen överraskning att Far Cry 6 blev försenad till viss del.

Nu har dock spelet återuppstått med en fullständig gameplay -avslöjning och ett bekräftat släppdatum den 7 oktober 2021, så det kommer ut ganska snart.

När Far Cry 6 presenterades för första gången hade vi ännu inte tagit hand om nästa generations konsoler som vi nu har turen att njuta av. Redan då bekräftades att spelet skulle vara korsgenerering.

Med ännu en Ubisoft -version som guide, Assassins Creed Valhalla , PlayStation 5 och Xbox Series X/S blir det bästa stället att spela Far Cry 6 för smidiga bildfrekvenser och bättre bilder.

Det kommer dock fortfarande att visas på PS4 och Xbox One (med gratis uppgraderingar till nästa generation när du får det) också, samt pryda PC-riggar över hela världen. Som vi måste påpeka alltför ofta kommer det inte att finnas någon Switch -version - om det inte kommer en enorm hårdvaruuppgradering för Nintendos konsol är det osannolikt att den kommer att kunna strida mot Far Cry 6: s grafik. Det kommer dock att komma till Google Stadia för dig som strömmar fans där ute.

Far Cry 6 tar spelare till ön Yara, som ser ut för hela världen som Kuba, ungefär som Far Cry 4: s miljö modellerades på Tibet och Nepal. Ön befinner sig i ett totalt kaos, övervakat av den lokala diktatorn Antón Castillo.

Han har spelat med verkligt hot från Giancarlo Esposito, som Breaking Bad -fans kommer att vara helt bekanta med och ser ut som en riktigt potent antagonist. Släpvagnen visade också upp Castillos son, Diego, som prepareras för att efterträda honom. Det ser ut som en hård värld för Diego, och de smarta pengarna är inte på honom att göra det som en balanserad, lugn vuxen.

Spelare kommer att delta i en gerillarevolution med Yaras invånare, enligt Ubisoft, spela som Dani Rojos och välja om de ska vara manliga eller kvinnliga från början. Hur som helst kommer det att vara en helt röstad huvudperson, inte en stum chiffer.

Det är några ganska stora förändringar som kommer till Far Cry -formeln i den sjätte utflykten, vilket borde vara mycket välkommet efter att de sista utflykterna retrodde lite mark. För det första är miljön den största serien ännu sett , enligt utvecklarna.

Det är också hem för en storstad, Esperanza, inte bara de små bosättningar som tidigare spel har presenterat, och den miljön innebär mer vertikalitet tack vare höghus. Vapnet du kommer att använda kommer också att se lite annorlunda ut - eftersom det här är en revolution i ett långt blockerat tillstånd kommer det att bli en mer hemlagad estetik.

Vi är säkra på att fler militära vapen kommer att framträda också, men skärmdumpar visar hittills några kullerstensfästen och vapen som ser lockande ut och potentiellt kan innebära en mer fördjupad återgång till Far Cry-träd som vi alla känner och kärlek.

Det kommer helt klart också att finnas några tunga alternativ tillgängliga - det ser ut som tanken i rubrikbilden för den här biten är körbar och att flygbara fordon kommer att göra en retur också.

Far Cry 5 introducerade ett Guns For Hire -system som låter dig umgås med AI -följeslagare, inspirerat av Far Cry 2: s kompisystem, och det kommer också att återvända i Far Cry 6. Vi vet inte för mycket om dessa karaktärer, men Ubisoft säger att de kommer att vara större än livet. Den vi har fullständiga detaljer om är den lite besvikande namnet Chorizo, en söt liten wienerhund som hjälper dig när det behövs.

Vid sin E3 -konferens 2021 tog Ubisoft chansen att visa upp några av DLC: n som kommer till Far Cry 6 efter lanseringen som en del av säsongskortet.

Huvudtillägget är ett läge där spelare kommer att kunna ta på sig rollen som skurkarna från Far Cry 3, 4 och 5 - se sin värld genom ögonen och slåss i hur det ser ut som ganska trippiga miljöer. Vi vet inte hur lång eller stor varje sektion kommer att bli, men de ursprungliga röstskådespelarna återvänder och det ser ut som hektiskt roligt.

Släpvagnen bekräftar också att säsongskortet kommer att innehålla den omtyckta science fiction-DLC för Far Cry 3, Blood Dragon, och vi antar att detta kommer att vara med uppgraderade bilder, vilket kan göra en trevlig resa neråt minnesfältet.

