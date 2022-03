Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Google har slentrianmässigt meddelat att vissa Chrome OS-användare nu kan köra Steam på sina Chromebooks.

Under Google for Games Developer Summit avslöjade Google att det "nyss lanserat" en Steam-alfa för utvalda Chromebooks. Eftersom det är ett alfa i det här skedet betyder det att det bara är ett test för tillfället och inte helt redo att släppas officiellt för alla. Om du inte bryr dig och vill dyka in och börja njuta av Steam-spel på din Chrome OS-maskin, så här.

Det första du behöver göra är att öppna din Chromebook och byta till "dev channel". Det är en mer experimentell mjukvaruupplevelse som låter dig testa Steam alpha och de senaste funktionerna i Chrome-operativsystemet (Chrome OS). Vem som helst kan byta till utvecklarkanalen (såvida du inte använder en Chromebook från jobbet eller skolan, eftersom din IT-administratör kan hindra dig från att byta kanal). Google har en supportsida som beskriver hur du byter till utvecklarkanalen, men vi har också destillerat stegen nedan.

Säkerhetskopiera dina data innan du byter kanal. ( Så här gör du. )

Logga in på din Chromebook med ditt Google-konto. Välj tid längst ner till höger. Välj Inställningar. Välj Om Chrome OS längst ned till vänster. Välj Ytterligare information. Välj Byt kanal bredvid Kanal. Välj en kanal. Välj Byt kanal. Om du byter till beta eller dev laddar din Chromebook ned en uppdatering. Din Chromebook kommer att be om att starta om.

Obs: Utvecklarkanalen kan introducera buggar på din maskin. Om du vill gå tillbaka till den stabila eller betakanalen väljer du bara Byt kanal i steg sex ovan och sedan Powerwash. När uppdateringen installeras väljer du Starta om och Powerwash. Observera att allt kommer att raderas från din Chromebook och du måste logga in med ditt Google-konto igen.

Om du är i utvecklarkanalen för att du följde steg ett ovan, bör du vara redo för Steam alpha att landa. Google sa att utvecklingskanalen uppdateras en eller två gånger i veckan. Så antagligen kommer Steam alpha att anlända inom de närmaste veckorna (eller i början av april 2022) i utvecklingskanalen.

Det är oklart just nu. Google hänvisar människor till Chromebook Community Forum för mer information. Däremot säger företaget bara att det "landar en tidig alfakvalitetsversion av Steam på Chrome OS i Dev-kanalen för en liten uppsättning Chromebooks som kommer snart". Och det rekommenderar att du återvänder till forumet för ännu mer information.

Tyvärr, det är allt Google har meddelat för tillfället. När Steam alpha är tillgänglig kommer Pocket-lint att uppdatera den här guiden.

