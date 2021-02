Skaffa Metro: Last Light Redux och mer gratis med Epic Games nu

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Epic Games ger regelbundet bort olika spel i sin butik till allas favoritpris - gratis . Den här gången är det Metro: Last Light Redux och For the King.

Metro: Last Light Redux är för närvarande gratis att lägga till i ditt bibliotek fram till 11 februari. Normalt kostar £ 14,99 / $ 19,99 spelet nu helt kostnadsfritt vilket uppenbarligen är ett fynd.

Ursprungligen släpptes 2015 och den här Redux-versionen av Metro: Last Light var designad för att vara en remastered version av det ursprungliga spelet som är utformat för nästa generation av spelmaskiner på den tiden. Som sådan renoverades den med förbättrad grafik medan den fortfarande kunde köras vid 60FPS.

Det är inte första gången Epic Games ger bort ett Metro-spel gratis. Förra året gav företaget bort Metro 2033 , så det är troligt att vi ser mer i framtiden. Det faktum att detta är Redux-versionen av det nyare spelet gör det ännu mer tilltalande.

Metro: Last Light är det andra spelet i franchisen, med Metro 2033 som den första och Metro Exodus är den senaste utflykten. Löst baserat på Dmitry Glukhovskys romaner är dessa spel en underbar utforskning av en postapokalyptisk värld med mutanta djur, psykologiska upplevelser och hårda miljöer för att överleva.

Last Light fortsätter snyggt historien samtidigt som det erbjuder olika sätt att spela. Du kan välja mellan lägena "Spartan" eller "Survival". Dessa låter dig antingen spela huvudkampanjen som en långsam brännande Survival Horror eller gå vapen som flammar som en Spartan Ranger.

Så om du inte har gett det ett försök, kan det nu vara dags eftersom det verkligen inte kommer att vara gratis för alltid. För att få det är allt du behöver göra att logga in på ditt konto och klicka för att hämta spelet från butiken. Då läggs det till på ditt konto för att behålla det för alltid.

For the King är också gratis just nu tillsammans med ett antal andra fantastiska spel .

