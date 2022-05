Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Square Enix har sålt Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal i en affär värd cirka 300 miljoner dollar.

De nya ägarna, Embracer Group, kommer också att ta kontroll över flera stora spelserier, däribland Tomb Raider, Deus Ex, Thief och Legacy of Kain. Det tros att även Square's Marvel-spel - The Avengers och Guadrians of the Galaxy - ingår, men kräver tillstånd från den ursprungliga licensinnehavaren(Marvel).

Dessutom ingår mer än 50 andra titlar i backkatalogen i affären.

Square Enix kommer fortfarande att publicera sina traditionella spel, som Final Fantasy- och Kingdom Hearts-serierna, samt några västerländska spel, som Outriders, Just Cause och Life is Strange.

Men företaget planerar också att använda de extra medlen för att utöka sin verksamhet inom blockchain, artificiell intelligens och molnet.

Embracer Group, å andra sidan, har varit extremt aktiv när det gäller förvärv på sistone. Företaget äger redan flera varumärken, bland annat Koch Media (inklusive Deep Silver) och THQ Nordic, och köpte även studion bakom Borderlands, Gearbox, serieföretaget Dark Horse Media och brädspelsföretaget Asmodee förra året.

Antalet studior översteg redan 100 innan köpet av Crystal Dynamics och de andra Square Enix-tillgångarna.

