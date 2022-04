Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Crystal Dynamics har bekräftat att de arbetar på ett nytt Tomb Raider-spel.

Det är bara tidigt i utvecklingen så det kan ta ett tag innan vi ser något konkret, men uppföljningen av omstartstrilogin är ivrigt förväntad.

Här är allt vi vet om det hittills.

Utvecklaren Crystal Dynamics har bekräftat att arbetet har påbörjats med nya Tomb Raider. Det har inte delat många detaljer och inte heller meddelat ett verkligt namn. Det har dock sagt att det nya spelet kommer att byggas med Unreal Engine 5.

"Denna nya motor översätts till nästa nivå berättande och spelupplevelser, och det är därför vi är glada över att idag meddela att vi precis har påbörjat utvecklingen av vårt nästa Tomb Raider-spel, som drivs av Unreal Engine 5," stod det i en video släpps på sociala mediekanaler.

"Vårt mål är att driva på trohetens hölje och att leverera den högkvalitativa filmiska action-äventyrsupplevelsen som fans förtjänar från både Crystal Dynamics och Tomb Raider-serien."

Crystal Dynamics är otroligt exalterade över Unreals framtid och hur det kommer att hjälpa oss att ta vårt berättande till nästa nivå. Det är därför vi är stolta över att kunna meddela att vårt nästa #tombraider -spel byggs på Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) 5 april 2022

Andra som vill använda Unreal Engine för framtida spel inkluderar CD Projekt Red för nästa The Witcher-titel och Xbox Studio The Coalition, mest känd för de senaste Gears of War-spelen.

För att ge dig en uppfattning om vad som är möjligt för nästa Tomb Raider visar Epic Games tidiga "Lumen in the Land of Nanite"-demo ett liknande användningsscenario för UE5.

Även om vi ännu inte har någon officiell bekräftelse på att han arbetar specifikt med den nya Tomb Raider, har Days Gone -regissören Jeff Ross anslutit sig till Crystal Dynamics som designchef.

Jag är glad att kunna meddela att jag nu arbetar på fantastiska Crystal Dynamics som designchef. Det är allt jag kan säga förutom att jag är nöjd med projektet, och speciellt teamet med riktigt underbara människor.



Jag kommer att bli en Seattleite i sommar.



Också - kom och jobba med mig! https://t.co/HjDFIFk7MF — Jeff Ross (@JakeRocket) 5 april 2022

Vi har nyligen återbesökt Days Gone (i 60 fps påPlayStation 5 ) och måste säga att vi njuter ännu mer av det andra gången. Sonys beslut att lägga ner uppföljaren har alltid förbryllat oss, så deras förlust kan mycket väl vara Lara Crofts vinst.

Med tanke på att spelet byggs i Unreal Engine 5, är det mycket troligt att det bara kommer att släppas på maskiner som kan köra det.

Det är PlayStation 5, Xbox Series X /S och PC. Senaste generationens konsolägare ser ut att missa det.

Det är alldeles för tidigt i utvecklingscykeln för att tala om ett releasedatum. I ärlighetens namn kan det vara 2024 innan vi ser spelet i butik, med spelupplägget som sannolikt inte kommer att visas förrän nästa år, åtminstone - kanske vid återkomsten av en personlig E3 i juni 2023.

Skriva av Rik Henderson.