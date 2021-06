Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Som en del av presentationen E3 2021 presenterade Square Enix Marvels Guardians of the Galaxy - ett actionperspektiv från tredje person med en enspelarkampanj som håller sig till filmen.

Företaget har hittills släppt ett par trailers och flera skärmar. Det har också meddelat ett släppdatum och det är tidigare än du tror.

Här är allt du behöver veta om Marvels Guardians of the Galaxy.

Square Enix andra Marvel-spel är inspirerat av serierna Guardians of the Galaxy och, som med The Avengers, har det valt en originalhistoria och en unik snurrning på karaktärerna. Du kan också förvänta dig filminflytande i spel och dialog.

Speltrailern har säkert massor av skarpa humor och ögonblick i filmstil.

Du kan också se att det är ett enpersons action-äventyrsspel med tredje person med truppbaserade strider.

Du spelar som Star-Lord (Peter Quill), men kan också instruera var och en av dina lagkamrater att dra av sina speciella drag under strid.

Under de berättande elementen får du göra val som påverkar dina relationer med andra Guardians: Gamora, Draz, Groot och Rocket Racoon.

Marvels Guardians of the Galaxy kommer att släppas den 26 oktober 2021.

Spelet släpps på flerfaldiga plattformar, inklusive sista och nuvarande generationens konsoler. Här är hela listan:

Playstation 4

PlayStation 5

Xbox ett

Xbox Series X / S

PC (digital)

Nvidia GeForce nu

Förbeställningar för standard- och lyxversionerna är tillgängliga nu.

Förutom trailern ovan har Square Enix släppt en samling skärmar och en extra djupdykvideo. Du kan se dem nedan:

Djupdykningen är med Eidos-Montreal utvecklingsteam ... njut.

