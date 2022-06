Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sonics nästa stora äventyr är på väg, med en helt 3D-titel i form av Sonic Frontiers, som lovar en expansiv och vacker öppen värld att utforska.

Det ser ut att vara en ny inriktning för serien och kan ha några riktigt intressanta spelvändningar att erbjuda - läs vidare för att få reda på alla viktiga detaljer om spelet.

Sega tillkännagav Sonic Frontiers precis i slutet av 2021, med en avslöjande trailer som du kan se nedan.

Den visar upp vad som ser ut som en ny värld för Sonic att utforska i en något annorlunda takt än i hans tidigare spel, och som fylldes ut betydligt genom gameplay-avslöjanden exklusivt för IGN i juni 2022. I den första nedan kan du se Sonic ta sig fram genom världen.

En efterföljande visning har också visat upp spelets stridssystem och hur Sonic kan besegra fienderna som finns utspridda i världen när han möter dem.

Vi vet inte exakt när Sonic Frontiers kommer att släppas, men Sega har satt etiketten Holiday 2022 på det, så det borde vara tillgängligt runt slutet av året.

Sedan avslöjandet av gameplayfilmen som du hittar ovan har detta faktiskt mötts med viss förvåning av fans som hoppas att spelet är mer polerat än vad det ser ut för tillfället, men för tillfället är det den enda officiella informationen vi har om dess lansering.

Historien i Sonic Frontiers är fortfarande lite mystisk, men vi kan se av trailers och gameplay att Sonic kommer att utforska en ny värld - även om hur han kom dit är det ingen som vet.

Vi vet att de länder han rör sig genom kallas Starfall Islands tack vare spelets officiella hemsida, och de verkar innehålla ruinerna av en äldre civilisation.

Med tanke på det mjuka soundtracket och de stora öppna områdena ser det ut som om spelet hämtar inspiration från The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men om det spelets ton passar ihop med Sonics högoktaniga hastighet återstår att se.

Vad vi inte vet är varför den civilisationen kan ha lämnat efter sig miltals av grind-rails och hastighetsförstärkningar, för att inte tala om de guldringar som Sonic så berömt eftertraktar. Vi kanske får reda på den sidan av saken, liksom mer om de udda metalliska motståndarna som Sonic tar sig an, i efterföljande trailers och showcases.

Hur som helst är rubriken att detta är ännu ett 3D Sonic-spel, ett format som har haft en del upp- och många nedgångar för Segas maskot, och med en öppen värld som komplement är spelet faktiskt lite av en chansning med tanke på framgångarna med 2D-återgärder som Sonic Mania.

