Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Rockstar har gått ut på Twitter för att ta itu med en stor läcka av tillgångar och kod till Grand Theft Auto 6 som lades ut på internet under helgen.

Rockstar har publicerat ett uttalande som bekräftar att läckan berodde på ett "nätverksintrång" och innehöll "tidiga utvecklingsbilder" av nästa GTA. Man uttryckte också hur besviken studion är över att det mycket efterlängtade spelet först visades i denna form.

"Vi drabbades nyligen av ett nätverksintrång där en obehörig tredje part olagligt fick tillgång till och laddade ner konfidentiell information från våra system, inklusive tidiga utvecklingsbilder av nästa Grand Theft Auto", heter det.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"För närvarande räknar vi inte med några störningar i våra tjänster för livespel nu någon långsiktig effekt på utvecklingen av våra pågående projekt."

Den bästa nyheten är att även om detta har varit en svår tid för studion kommer Rockstar att fortsätta med utvecklingen av spelet. Man kommer att avslöja officiellt material och detaljer "när det är klart".

Ett meddelande från Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8- Rockstar Games (@RockstarGames) 19 september 2022.

"Vi är extremt besvikna över att alla detaljer om vårt nästa spel delas med er alla på detta sätt. Vårt arbete med nästa Grand Theft Auto-spel kommer att fortsätta som planerat och vi är lika engagerade som alltid att leverera en upplevelse till er, våra spelare, som verkligen överträffar era förväntningar", heter det vidare.

"Vi kommer att uppdatera alla igen snart och kommer naturligtvis att presentera er ordentligt för nästa spel när det är klart. Vi vill tacka alla för deras fortsatta stöd under denna situation."

Läckan började få spridning söndagen den 18 september, då över en timme av påstått material från GTA 6 dök upp på nätet. Take Two har serverat take down-meddelanden varje gång den dyker upp.

Detaljer som har avslöjats inkluderar miljön - Vice City - och att två huvudprotagonister visades, inklusive en kvinnlig spelbar karaktär för första gången.

De bästa PS4-spelen 2022: Alla PlayStation 4-titlar som alla spelare bör spela Förbi Max Freeman-Mills · 30 Juni 2022 · Vi har sammanställt en lista med spel som är väl värda att lägga till i ditt bibliotek, och det finns många fynd att göra.

Ett flertal andra utvecklare och spelutgivare har uttryckt sitt stöd för Rockstar under de senaste dagarna.

Skriva av Rik Henderson.