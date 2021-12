Fysiska versioner av GTA Trilogy Definitive Edition skjuts tillbaka medan spel fixas

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Precis efter att ha släppt en första större uppdatering för den digitala versionen av sitt paket, har Rockstar försenat lanseringen av de fysiska versionerna av Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.

Spelen lanserades digitalt i början av november till en absolut kritikstorm tack vare deras nästan häpnadsväckande buggiga tillstånd, och Rockstar tog inte lång tid på sig att be om ursäkt, och även att återinföra de ursprungliga versionerna av spelen till digitala skyltfönster.

Den lovade att fixa alla tre titlarna, och den första stora patchen har gjort en hel del arbete för att stabilisera deras prestanda och fixa några av de mer påfallande buggarna. Detta inkluderar till exempel att lägga till alternativet för dis när du är högt upp i San Andreas, för att slippa se hela spelvärlden och skyboxen på en gång.

Också åtgärdade är olika stavfel på butiksskyltar, kontinuitetsfel från skärscenen och mer. Det verkar dock som att Rockstar med rätta kan vara försiktig med att släppa skivversionerna med den ursprungliga buggyversionen av spelet.

Releasedatumen för de fysiska versionerna av Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition har ändrats.



Xbox Series X / Xbox One och PS4 släpps nu den 17 december. Nintendo Switch-versionen kommer i början av 2022.



Kontrollera din lokala återförsäljare för tillgänglighet. pic.twitter.com/6avP8yp6la