(Pocket-lint) - Rockstar har visat oss de första skärmdumparna av sin senaste titel, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition , som körs på Nintendo Switch.

Spelet ser bra ut med sina nya texturer med högre upplösning, samtidigt som det behåller den tecknade charmen från den ursprungliga utgåvan. Välkomna nyheter för Switch-användare, som kanske var nyfikna på hur remastererna kommer att se ut på hårdvara med lite mindre hästkrafter.

Skärmbilderna visar CJ från GTA San Andreas fly polisens jakt, strandfastigheterna i Vice City, Claude från GTA III som går på gatorna i ChinaTown och Tommy Vercetti med Ken Rosenberg.

Trilogin lanseras den 11 november 2021 för Xbox Series X och S, Xbox One, PS5 , PS4, Switch och PC via Rockstar Games Launcher. Digitala förbeställningar via Microsoft Store eller Nintendo eShop gör det möjligt för spelare att börja förinstallera spelet innan lanseringen. PC-spelare måste vänta till lanseringsdagen för att ladda ner.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition kommer att kosta £54,99 i Storbritannien och $59,99 i USA.

Xbox Game Pass- prenumeranter kommer att kunna spela GTA: San Andreas-delen av spelet från dag ett, medan Grand Theft Auto III Definitive Edition-segmentet kommer till Playstation Now lite senare, den 7 december 2021.