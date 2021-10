Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto: San Andreas städas och remastras för moderna konsoler som en del av Definitive Edition-kollektionen som kommer den 7 december. Men det är inte allt, det har visat sig att det också konverteras till att köras i virtuell verklighet.

Tillkännagav som en del av Facebook Connect keynote shenanigans, det är under utveckling för Meta Quest 2-headsetet (tidigare känt som Oculus Quest 2 ).

Ett inlägg på Oculus-bloggen hävdar att det är ett projekt som har varit "många år i vardande" och att vi förhoppningsvis får reda på mer om det "snart". Bortsett från det är lite annat delat eller känt.

Vi vet ännu inte om VR-versionen av spelet kommer att trunkeras eller om den kommer att innehålla hela originalet. Det finns kanske några element som inte skulle fungera bra i VR, till exempel.

Styrsystem skulle behöva förändras helt – något jubileumstrilogisamlingen också lovar.

Det kommer att ha nya kontrollsystem, mer besläktade med det i GTA V. Combat, speciellt, kommer att förbättras har vi hört.

Om du inte kan vänta på att San Andreas ska nå VR, GTA - The Trilogy: Definitive Edition kommer snart att finnas tillgänglig för PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC och Nintendo Switch. Den kommer även att släppas på iOS och Android under det nya året.

