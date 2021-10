Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Rockstar har inte väntat länge med att ge oss mer information om sin remasterade trilogi av Grand Theft Auto -spel - först bekräftar att paketet kommer att släppas digitalt den 11 november 2021, och sedan ge oss ett gäng spelfilmer att sänka våra tänder i.

En stor uppdatering av trilogins officiella hemsida bekräftar också att den kommer att kosta £ 55 eller $ 60, samt beskriva några av de förbättringar som kommer till alla tre spelen i paketet. En uppenbarligen begränsad fysisk release kommer att följa den 7 december.

Det bästa av allt är att San Andreas - The Definitive Edition kommer till Xbox Game Pass vid release, medan GTA III - The Definitive Edition kommer till PlayStation Now, vilket ger spelare på båda sidor av gången en chans att testa remasterna.

Massiva uppgraderingar till upplösning och texturer är omedelbart uppenbara från trailern, liksom nya karaktärsmodeller som gör sitt bästa för att spegla den lite tecknade grafiken som de ursprungliga spelen använde (blir mer realistiska när de gick).

Rockstar säger att alla tre spelen nu åtnjuter moderna kontrollsystem i GTA V-stil, med bättre inriktning och skottlossning, tillsammans med bättre minikartor och vapenvalshjul. Varje element i spelens grafik har blivit omarbetat, ända ner till vädereffekter och helt ny belysning.

Du får mer detaljer i miljön och långt längre dragavstånd. På PC kommer detta att få hjälp av Nvidias DLSS -teknik, medan spelen på PS5 eller Xbox Series X kommer att rikta in 4K -upplösning på 60 bilder per sekund för smidig och skarp spelning.

Det är verkligen en tankesnurr som ser spelen i rörelse, ser nya men bekanta ut, men exakt hur väl konststilarna blandas med modern gameplay återstår att se när vi kan få tag på dem.

