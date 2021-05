Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Pokémon Company har avslöjat släppdatum för sina kommande Nintendo Switch- spel, Pokémon Legends: Arceus Switch, Pokémon Brilliant Diamond och Pokémon Shining Pearl.

Efter att ha avslöjats i en speciell digital presentation i februari förväntas Switch-trioen enormt. Och tack och lov behöver du inte vänta för länge på att de första spelen kommer i butiker.

Pokémon Brilliant Diamond och Pokémon Shining Pearl är remakes av den mycket älskade Diamond Version och Pearl Version som sockerrör 2006 för Nintendo DS (2007 utanför Japan).

De helt nya Switch-utgåvorna kommer att finnas tillgängliga från 19 november 2021.

Pokémon Legends: Arceus är ett helt nytt spel och kommer att fungera som en prequel till de befintliga Pokémon-titlarna, eftersom det är "långt i det förflutna".

Det äger rum i en Sinnoh-region till skillnad från den i Diamond och Pearl och ger dig uppdrag att skapa och fylla den allra första Pokédex.

Spelet kommer att finnas tillgängligt från 28 januari 2022.

Under tiden kan du kolla in New Pokémon Snap, som nyligen släpptes för Switch.

Det låter dig resa vildmarken och ta bilder av olika Pokémon för att fylla ett virtuellt fotoalbum. Det är lugnt, hälsosamt kul för unga och gamla.

