Pokémon Gos April Fool-evenemang återvänder igen

Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - April Fools kan vara en gammal tradition, men det är också i allmänhet lite riskabelt för varumärken - bara ett noggrant planerat skämt kan undvika illvilja om det riktas fel. Pokémon Go har tagit en annan väg på senare tid och undviker helt skämt.

Istället har den en årlig aprilgäste som kommer runt en dag varje år, och den är tillbaka för 2021. Den går hela dagen på din lokala tid och innebär att din rutin kan vara lite annorlunda än normal.

Under hela dagen ser du fler Pokémon som är kända för sin onda natur i naturen, vilket betyder varelser som bland andra Aipom, Croagunk och Purrloin. Dessutom kommer du också att springa över Ditto mycket oftare under evenemanget, och det kommer att kunna dölja sig som Pokémon att det inte hittills har maskerats som på Pokémon Go.

Du kommer också att se mycket mer av Team Go Rocket och dess grymt under dagens varaktighet, och deras lag kommer alla att innehålla Shadow Aipom. När det gäller mål finns det en ny Team Go Rocket Timed Research att slutföra - om du lyckas göra det tjänar du en Super Rocket Radar och några andra belöningar att starta.

Topp PS4-spel 2021: Bästa PlayStation 4 och PS4 Pro-spel som alla spelare måste äga Förbi Rik Henderson · 15 Februari 2021 Vi har sammanställt en lista över spel som är väl värda att lägga till i ditt bibliotek, med många fina tillgängliga också.

Hela blogginlägget från Niantic har några fler tips om vad du kan göra för att få ut det mesta av evenemanget, inklusive godbiten att du ska försöka ta några skärmdumpar medan du spelar för att se vad som händer.

Skriva av Max Freeman-Mills.