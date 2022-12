Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Naughty Dog har påbörjat utvecklingen av The Last of Us Part 3, enligt en känd läcka på nätet.

Det sägs att studions vice ordförande Neil Druckmann har börjat arbeta med uppföljaren, även om det sannolikt är i ett mycket tidigt skede så förvänta dig inget officiellt tillkännagivande inom kort.

Den Twitter-plakatare som har släppt nyheten är @ViewerAnon, som är mer känd för sina läckor av filmer och tv-serier. Han har dock en historia av att tillkännage vissa speldetaljer, till exempel scoopet om Crash Bandicoor 4.

Jag tittar inte på något, så... Dr. Uckmanns nästa spel är THE LAST OF US PART III som för närvarande är under produktion hos Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Han har också varit en bra källa till information om TV-serien The Last of Us.

Att Naughty Dog jobbar på en tredje del i sin Last of Us-serie är inte så överraskande om vi ska vara ärliga. Druckmann själv uppger gärna att han jobbar på ett "framtida spel", och utvecklaren kommer att vilja dra nytta av all extra publicitet som HBO-serien ger.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Den nya serien börjar inom kort, den 15 januari 2023. Den kommer att visas av HBO i USA och Sky/Now i Storbritannien.

Få otroliga priser på digitala spel som FIFA 22 på Gamivo Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Denna lysande butik har digitala nycklar till salu för alla de största spelen.

Skriva av Rik Henderson. Redigering av Cam Bunton.