(Pocket-lint) - CD Projekt Red har äntligen tillkännagivit ett datum för lanseringen av sin remaster av The Witcher 3: Wild Hunt för nästa generation.

Det kommer att finnas tillgängligt för PlayStation 5, Xbox Series X/S och i förbättrad form för PC från och med den 14 december 2022.

De som redan äger spelet på Xbox One, PS4 eller PC kommer att få den remastrade versionen gratis som en nedladdningsbar uppgradering. Den kommer också att levereras med allt DLC-innehåll som släppts hittills, inklusive de stora expansionerna Hearts of Stone och Blood and Wine.

Det kommer även att finnas en fysisk utgåva som släpps vid ett senare tillfälle.

Extra förbättringar inkluderar stöd för ray tracing, snabbare laddningstider och en mängd moddar som kommer att integreras i spelet. Det kommer även att finnas ytterligare innehåll som inspirerats av Netflix-serien The Witcher.

Xbox One-, PS4- och Nintendo Switch-ägare kommer inte heller att missa något nytt. De senaste genutgåvorna av The Witcher 3 kommer också att uppdateras med tillägg och förbättringar, inklusive innehåll inspirerat av Netflix-serien. Det kommer dock att komma på ett annat datum än den next gen-version som beskrivs ovan.

Ett dedikerat REDstreams-event kommer att presenteras live på Twitch nästa vecka, där några av de nya funktionerna och innehållet kommer att visas för första gången.

