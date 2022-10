Så här åtgärdar du en fastlåst PS5-skiva

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - PlayStation 5 är en mäktig konsol, men den är fortfarande beroende av en mekanism som har funnits i en eller annan form sedan det ursprungliga PlayStation - en skivläsare.

Vi har naturligtvis gått från CD-skivor till 4K Blu-Ray-kvalitet, men mekaniken är ganska likartad, och det gör att det finns ett stort potentiellt problem: skivor som fastnar.

Det är ett vanligt missförhållande, och ett som kan vara djävulsk att åtgärda om du inte vet hur. Tack och lov finns det faktiskt ett relativt enkelt sätt att få ut en fastlåst skiva ur din PS5.

Så här fixar du en fastlåst PS5-skiva

En av de välkända dolda funktionerna hos PlayStation 5 är att du kan ta bort dess frontplattor helt och hållet - oavsett om du hoppas på att fästa nya plattor som de som tillverkas av Dbrand, eller för att du lägger till ett utökat lagringsalternativ med en ny SSD.

Detta är nyckeln till att ta bort en fastlåst skiva - om du tar bort ansiktsplattan på sidan med skivstationen kan du komma åt själva enheten.

En mycket viktig notering är att allt detta måste göras när PS5 är helt bortkopplad från strömmen, för att det ska vara säkert.

Den yta av enheten som du kan se har några skruvar som säkrar den, men en är markerad med ett svart klistermärke. Detta är vårt verktyg - genom att vrida den här skruven med en skruvmejsel medurs kommer skivan att skjutas ut manuellt bit för bit.

Den här metoden upphäver inte garantin, så det är ett bra alternativ i en nödsituation. Du kan kolla in en bra video om processen av What Happens When, nedan, för en mer visuell guide.

