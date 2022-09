Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Vid State of Play-eventet i september 2022 presenterade Sony några spel som folk inte visste att de skulle komma, inte minst Rise of the Ronin.

Det är en ny stor titel från Team Ninja som erbjuder ett äventyr i en öppen värld som utspelar sig i 1800-talets Japan, och det ser ganska överdådigt ut. Här är alla detaljer du behöver veta.

Rise of the Ronin releasedatum

Rise of the Ronin är fortfarande långt borta - den första trailern må se ganska polerad ut och innehålla många glimtar av gameplay, men spelet kommer inte att släppas förrän någon gång 2024 enligt Team Ninja.

Det betyder att det fortfarande finns gott om tid för det att poleras upp till en glans, och vi kanske inte får så mycket mer information om det på ett bra tag medan utvecklarna fortsätter att göra sitt arbete.

Rise of the Ronin-plattformar

Rise of the Ronin har tillkännagivits som konsolexklusivt för PlayStation 5, vilket innebär att du inte kommer att kunna njuta av det på Xbox-konsoler - såvida inte det avtalet visar sig bara omfatta en viss tidsperiod.

Detta lämnar också lite utrymme för en PC-version, men vi kan tänka oss att det kommer att dröja ett tag innan detta klargörs, eftersom vi fortfarande är ganska långt ifrån det utgivningsfönster som Team Ninja har nämnt.

Trailer till Rise of the Ronin

Det har bara funnits en enda trailer för Rise of the Ronin hittills, men den är mer detaljerad än vad man kan förvänta sig för ett spel som fortfarande är två år från release.

Den innehåller tydligen en blandning av bilder från ingenjörsarbete och avklippta scener, men ger oss en ganska gedigen översikt över den värld vi kommer att utforska och den tidslinje som vi kommer att hamna i.

Rise of the Ronin-historia

Spelet utspelar sig under skymningen av Japans Edo-era, på 1800-talet. Denna period kallades Bakumatsu och kännetecknas av sjukdomsutbrott, inbördeskrig och ankomsten av intressen från utlandet, vilket du kan se av den amerikanska ambassaden som skymtar i trailern.

Vi spelar som Ronin från spelets titel, utan några bindande lojaliteter för att lämna dig fri att göra val när du rör dig i världen.

Team Ninja säger att berättelsen kommer att vara djup och mörk - den visar upp "den mest kritiska revolutionen i Japans historia, inklusive de mörkaste och fulaste kapitlen som många kommer att skygga för", vilket låter som att det skulle kunna bli ganska plågsamt med tanke på de historiska detaljerna om de repressalier som utfördes under den här epoken.

Vi kommer tydligen att få chansen att fatta massor av beslut som kommer att påverka historien när den utvecklas på väsentliga sätt, så vi ser fram emot att få veta mer om de RPG-element som spelar in.

Spelet om Rise of the Ronin

Som ett Team Ninja-spel kommer Rise of the Ronin att innehålla en hel del strider, föga förvånande, och det ser ut att bli effektfullt och dödligt med tanke på de korta ögonblick som visades i avslöjandetrailern.

Spelet kommer att innehålla katana-strider samt andra former av knivblad, men kommer också att blanda in tidstypiska skjutvapen, vilket visas av bajonettdödandet som du kan se i trailern.

Detta skulle kunna ge ett intressant stridssystem där du kan växla fram och tillbaka mellan klassiska och mer moderna vapen, men i avsaknad av faktiska fullständiga spelbilder får vi vänta för att få en bättre känsla för hur det fungerar.

Rise of the Ronin kommer också att vara en öppen värld, med hästar som du kan rida mellan olika platser, och vi är intresserade av att se hur stor dess värld är. Den uppenbara (förmodligen orättvisa) jämförelsen kommer att vara med Ghost of Tsushima, som har gått så bra för Sony och Sucker Punch. Det spelets vidsträckta övärld var något av en skönhet, så vi kan tänka oss att Team Ninja hoppas på att åtminstone kunna matcha den.

