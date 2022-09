Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - PlayStation visade en ny trailer för den efterlängtade God of War-uppföljaren under sin senaste State of Play-presentation online. Det fanns också en överraskning - en begränsad upplaga av God of War: Ragnarök DualSense Wireless Controller.

Till skillnad från DualSense Edge pro-kontrollen som också presenterades nyligen är God of War-versionen en vanlig PS5-gamepad. Den har dock ett tema, med en tvåfärgad design (vit och blå) och utsmyckad med björn- och varginsignierna, som representerar Kratos och hans son Atreus.

Prisuppgifter är ännu inte kända, men förbeställningarna kommer att börja den 27 september 2022 för ett lanseringsdatum den 9 november.

Det är också releasedatumet för spelet till PlayStation 5 och PS4. Den senaste trailern för som visar några av berättelsens punkter och många av de enormt imponerande platserna.

Atreus är mer vuxen i God of War: Ragnarök och verkar ha en mycket större roll att spela i sitt och sin fars öden.

Trailern är gjord av PS5-material som ser bra ut och vi kan inte vänta på att få se mer gameplay inom en snar framtid.

Om du vill kolla in hela det senaste State of Play-talet kan du gå till vår artikel om det. Det finns gott om andra spel som visas upp, bland annat ett par PSVR2-spel.

