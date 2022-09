Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Ordkriget om Microsofts förvärv av Activision visar inga tecken på att avta, och PlayStation Jim Ryan är den senaste att göra ett offentligt uttalande om den pågående processen.

Detta är ett svar på ett öppet brev som Xbox:s Phil Spencer publicerade i början av september, där han upprepade påståendet att Xbox skulle göra ett åtagande att behålla megaframgången Call of Duty på PlayStation framöver.

Jim Ryan har uppenbarligen känt sig tvungen att tala ut för att klargöra att detta åtagande inte var en evig affär, något som Xbox:s uttalanden hittills har lämnat tvetydigt genom att hänvisa till "flera år till".

Det senaste erbjudandet från Xbox innebär snarare att COD kommer att finnas kvar på PlayStation i minst tre år efter det att den nuvarande kontraktsperioden löpt ut, men garanterar inget mer.

De fullständiga kommentarerna, som Gamesindustry.biz tagit del av, är följande:

"Jag hade inte för avsikt att kommentera vad jag uppfattade som en privat affärsdiskussion, men jag känner ett behov av att ställa saker och ting till rätta eftersom Phil Spencer förde in detta i det offentliga forumet."

"Microsoft har endast erbjudit att Call of Duty ska finnas kvar på PlayStation i tre år efter det att det nuvarande avtalet mellan Activision och Sony löper ut. Efter nästan 20 år av Call of Duty på PlayStation var deras förslag otillräckligt på många nivåer och tog inte hänsyn till konsekvenserna för våra spelare. Vi vill garantera att PlayStation-spelare även i fortsättningen kan få Call of Duty-upplevelser av högsta kvalitet, och Microsofts förslag undergräver denna princip."

Om det inte redan stod klart så hettar det till i den regulatoriska processen kring Activision-köpet, och både Microsoft och Sony känner tydligt av hettan. Frekvensen av offentliga uttalanden ökar bara, bland annat.

I det här fallet kan Ryan mycket väl korrigera protokollet baserat på att Xbox använde sitt erbjudande både för att få lite gratis PR och för att leda tillsynsmyndigheterna in på den väg man vill. PlayStation har dock också en del i spelet, så hans svar är lika noggrant komponerat för att se till att tillsynsmyndigheter och allmänheten lyssnar.

Man kan föreställa sig att en garanti för att COD kommer till PlayStation i all framtid helt enkelt inte kommer att ske, så exakt var medelvägen ligger kommer att bli en intressant fråga för alla parter att ta reda på.

