Sony arbetar på att göra gamla tillbehör kompatibla med PS5

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - Sony har lämnat in ett patent som tyder på att företaget vill göra äldre, läckra tillbehör kompatibla med PlayStation 5.

Patentet med titeln "systems and methods for converting a legacy code into an updated code" beskriver tydligen metoder för mjukvaruemulering för att Dualshock- och Move-kontroller samt flera andra PS3-tillbehör ska kunna kännas igen och användas av PS5. Till och med en handdator - PSP eller PS Vita - ser ut att ingå.

Den senaste versionen av patentet lämnades in av PlayStation-teamet den 30 juni 2022, men det är värt att notera att det ursprungligen lämnades in i januari 2021. Och många patent blir aldrig riktigt till något.

Det är också värt att notera att de flesta av de enheter som visas i patentets diagram för länge sedan har upphört och inte längre finns till salu. Du kanske kan hitta dem på eBay eller någon annan återförsäljarsida, men även då kan några få visa sig vara svårfångade.

Eftersom PlayStation Plus nu har PS3-spel och andra klassiska spel som kan spelas via Premium-nivån finns det dock ett bra argument för att vissa kanske vill styra dem med hjälp av originalhårdvara som de kanske redan har liggande.

Du kan läsa mer om de nya PlayStation Plus-nivåerna och vilka spel som ingår i vår praktiska guide här.

Skriva av Rik Henderson.