(Pocket-lint) - Naughty Dog avslutade ett år av rykten genom att bekräfta att de kommer att göra en remake av det första spelet i The Last of Us-serien, som nu heter The Last of Us Part 1.

Vi har bara fått en riktig trailer för spelet, men den åtföljdes av massor av detaljer och diskussioner, så vi har samlat alla viktiga fakta om spelet här för dig.

Vi fick vår första titt på remaken av The Last of Us som en del av Summer Games Fest i juni 2022, som du kan se nedan.

Den avslutas med en praktisk bekräftelse på när spelet kommer att släppas till PS5: 2 september 2022, mycket tidigare än vi kanske hade gissat.

Intressant nog ser The Last of Us Part 1 inte ut att komma till PS4, trots hur bra Part 2 såg ut på den äldre konsolen. Uppenbarligen har Naughty Dog riktat det mot kraftfullare hårdvara under hela utvecklingen.

Det betyder att det för tillfället endast kommer att finnas på PlayStation 5 om du är en konsolspelare. Men det kommer också att komma till PC, även om det inte kommer lika snabbt - Neil Druckmann bekräftade att spelet kommer att släppas till PC strax efter att PS5-versionen lanseras.

The Last of Us Part 1 följer Joel Miller, en sörjande far som navigerar sig fram bland resterna av samhället efter dess kollaps. Världen är genomsyrad av en farlig luftburen sjukdom som förvandlar människor till tanklösa zombies eller värre, vilket gör städerna till farliga platser.

Han blir kontaktad av en organisation som heter Fireflies, som fortfarande hoppas på att ett botemedel kan hittas, och han ombeds att eskortera en ung flicka, Ellie, över hela landet. Hon verkar vara immun mot sjukdomen och de måste studera henne för att ha något hopp om ett vaccin.

Spelaren tar kontroll över Joel under större delen av spelet när han försöker hitta sin väg genom städer och landsbygd på väg till Fireflies, ibland besatt av rasande horder av infekterade och skändliga människor som vill utnyttja kaoset i den nya världen för sin egen vinning.

Det är en plågsam berättelse och en av de mest uttrycksfullt berättade i hela spelvärlden, full av moraliska dilemman och grå nyanser, som leder underbart in i den mästerliga uppföljaren The Last of Us Part 2.

Jämförelser mellan de scener som visas i den första trailern för The Last of us Part 1 och från den Remastered-versionen av spelet som kom ut till PS4 bevisar att Naughty Dog till synes är trogen med den här remaken.

Vissa ögonblick är helt identiska i sin inramning och leverans, med den enda skillnaden är en markant förbättring av den visuella fideliteten och ansiktsanimationen.

Neil Druckmann sa att utvecklarna kunde använda de ursprungliga motion capture-data för att komma mycket närmare de verkliga uppträdanden som de fångade, och du kan se den fördelen redan i de utdrag som visas.

Där mer skillnader kommer att märkas är i spelandet, där saker och ting bör kännas mycket mer som The Last of Us Part 2 när det gäller flyt och animationskvalitet, med dina rörelser som synkroniseras mycket smidigare.

Detta kommer också att innebära att fiendens AI förhoppningsvis är mycket mer sofistikerad, vilket kan ge upphov till några mer uppkomna strider.

Vi vet ännu inte om Naughty Dog har ändrat några sekvenser alls i processen - till exempel om man har tagit itu med en av de mycket få kritikpunkterna mot det första spelet genom att göra om några av de mer repetitiva stege- eller flottapusslen. För tillfället antar vi dock att allt kommer att vara oförändrat.

Du kan också se i trailern att spelet, precis som i Remastered-paketet, kommer att innehålla det hyllade Left Behind DLC:et som flashade tillbaka i Ellies liv för att visa ett formativt ögonblick i hennes utveckling.

Skriva av Max Freeman-Mills.