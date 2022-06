The Last of Us Part 1 kommer till PS5 i september

Den här sidan har översatts med hjälp av AI och maskininlärning innan den har granskats av en mänsklig redaktör på ditt modersmål.

(Pocket-lint) - PlayStation har förstört sin egen parad genom att av misstag läcka ut en fullständig trailer för den omtalade remaken av The Last of Us Part 1, förmodligen lite för tidigt inför Summer Games Fests öppningsshow.

Trailern visar upp en fullständig remake av spelet som ser mäktigt trogen ut i vissa nyckelmoment, men som utgör ett stort steg uppåt när det gäller visuell verklighetstrohet. Den bekräftar också att spelet släpps den 2 september 2022.

Det sägs också att spelet har utvecklats för PS5 från början, vilket tyder på att vi kommer att få höga upplösningar och höga bildhastigheter att spela med, tillsammans med en förmodligen skrämmande ljudkvalitet och haptik på DualSense.

Huruvida spelet även kommer att komma till PS4 framgår inte av trailern, även om The Last of Us Part 2 verkligen såg utmärkt ut på det äldre systemet, så det skulle teoretiskt sett kunna komma till den äldre hårdvaran. Det kommer också att bli till PC, vilket markerar första gången spelet har varit tillgängligt på den plattformen, även om den versionen kommer att följa vid ett senare tillfälle.

Det skulle intressant nog göra det till andra gången som spelet kommer till PS4, eftersom det remastrades för systemet tidigt i dess livscykel.

För tillfället har vi inga officiella detaljer som följer med trailern, eftersom tillkännagivandet inte är formellt i det här skedet, men vi räknar med att PlayStation och Naughty Dog kommer att ge mer detaljer mycket snart, då några av dessa frågor troligen kommer att klargöras.

Skriva av Max Freeman-Mills.