Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Ett intressant rykte som har florerat under det senaste året är att Naughty Dog arbetar på en PlayStation 5-remake av originalspelet The Last of Us.

Spelet skulle tydligen uppdatera den första titeln till den motor som används i Part II, och vara mycket mer av en uppgradering än den Remastered-version som kom ut till PS4 för några år sedan.

Enligt GamesBeats Jeff Grubb, som sitter på den mycket pålitliga sidan av skalan när det gäller läckta uppgifter, ska spelet nu släppas i slutet av 2022.

Remaken startades tydligen på ett outsourcat sätt, innan Naughty Dog tog hand om utvecklingen efter att de hade avslutat arbetet med The Last of Us Part II, vilket är logiskt.

Nu har vi nått en punkt där nästan alla läckare pekar på ett releasedatum för remastern som sitter i slutet av året.

Det som nu är klart i det här skedet är hur mycket av en omskapelse av det första spelet vi kan komma att få. Medan Naughty Dog kanske bara planerar en visuell uppgradering utan några ändringar i gameplay eller tempo är det fullt möjligt att det kommer att finnas mer väsentliga skillnader när det kommer ut.

När vi får ett officiellt besked om projektet eller en bekräftelse på att det definitivt kan förväntas är båda öppna frågor i det här skedet också.

