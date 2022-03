Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Även om Sony Interactive Entertainment-chefen Jim Ryan avslöjade att det inte kommer att lägga till dag ett-släpp till sina nya PlayStation Plus -nivåer, finns det några toppspel som kommer att finnas tillgängliga från tjänsteexpansionen i juni.

Tillsammans med detaljerna om priser och planer bekräftade PlayStation själv flera trippel-A-titlar som kommer att vara tillgängliga förPS5- och PS4-ägare som tecknar PS Plus Extra eller Premium-medlemskap.

Detta kommer att inkludera Marvel's Spider-Man och dess pseudouppföljare Spider-Man: Miles Morales .

Death Stranding kommer också att finnas tillgänglig bland de upp till 400 nedladdningsbara spelen som erbjuds, liksom Mortal Kombat 11, God of War och Returnal.

Även om de specifika formaten ännu inte har bekräftats, är Returnal en exklusiv PlayStation 5 så vi hoppas att den nuvarande generationens Spider-Man-spel också kommer att vara en del av den nya tjänsten utan extra kostnad.

Andra spel kommer utan tvekan att avslöjas innan den nya PS Plus lanseras i juni. Om vi satsade folk skulle vi lägga en femma på att Demon's Souls också fanns med på listan.

Resten kommer att bestå av PS4- och PS5-spel, både klassiska och nyare.

De nya PS Plus-nivåerna kommer att vara Essential, vilket i praktiken är samma som det nuvarande betalerbjudandet; Extra, som ger dig tillgång till upp till 400 spel att ladda ner; och Premium, som lägger till 100-tals PS3-, PS2-, originalspel till PlayStation och PSP att spela över molnet eller ladda ner där det är tillämpligt (ungefär som PS Now, som kommer att slås samman med Plus).

Månatligt medlemskap till PS Plus Extra börjar på £10,99 / $14,99 / €13,99, medan PS Plus Premium börjar på £13,49 / $17,99 / €16,99 per månad.

Skriva av Rik Henderson.