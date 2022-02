Denna sida har översatts med AI och maskininlärning.

(Pocket-lint) - Här är en intressant plats från videospelssajten VGC: du kan köpa den billigare PlayStation 4-versionen av Horizon Forbidden West och få en gratis uppgradering till PlayStation 5-versionen.

Det kommer att spara dig 10 £/$10 på det fullfeta PS5-begärt pris, vilket ger det för £/$59,99 istället för £/$69,99.

Så hur kan du dra fördel? Det är inte möjligt att köpa via din PS5:s butik, eftersom det skickar dig till PS5-versionen . Istället måste du logga in på PlayStation Store via en webbläsare eller starta en PS4 för att göra köpet.

Som VGC noterar: "PS4-versionen anger nu uttryckligen att den kommer med en gratis uppgradering till PS5-versionen".

Som sagt, trots att det är en billigare nedladdningsmetod, om du har tillgång till en skivkonsol kommer det att vara billigare att köpa en fysisk kopia, som du kan se från rutan med bästa erbjudanden nedan:

squirrel_widget_5897142

Uppföljaren till den ursprungliga Horizon-titeln kommer att komma den 18 februari och det är mycket fanfar kring spelets release. Serien kommer också att skapa en exklusiv titel för PlayStation VR2 vid ett senare tillfälle, vilket bekräftades redan i januari på CES 2022 .

Få otroliga priser på digitala spel som FIFA 22 på Gamivo Förbi Pocket-lint International Promotion · 13 Oktober 2021 Denna lysande butik har digitala nycklar till salu för alla de största spelen.

Vi är verkligen peppade på att spela och om vi kan spara en tia i processen så är det så. Lycka till med spelandet!

Skriva av Mike Lowe.